Alanındaki en zor işlerden olan silo patlatma konusunda ilk başarısını Azerbaycan'ın Nahçıvan kentinde 55 metre uzunluğundaki siloları yıkarak elde eden Güler, son olarak geçen yıl Irak'ın Süleymaniye kentinde 40 metre yüksekliğindeki 6 silo ve 55 metre yüksekliğindeki un fabrikasında oluşan dev yapıyı 5 bin 450 dinamit kapsülü kullanarak yıkmayı başardı.

Doğalgaz boru hattı yapımı için 2012 yılında Konya'da bin 800 metre uzunluğundaki hattı patlatarak dünyanın en uzun patlatma rekorunu kıran Güler, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yaptığı bina yıkımlarının ardından Osmangazi Köprüsü için denizin 26 metre altında patlatma yaparak tanınırlığını artırdı.

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Türkiye'de çok sayıda altyapı projesinde patlatma uzmanı olarak görev yapan, Irak'ta patlattığı dev siloyla uluslararası belgesel kanallarının dikkatini çeken Mehmet Güler, son olarak Ürdün'de 6 bin 400 patlayıcı kapsül kullanarak gerçekleştireceği yıkıma hazırlanıyor.

Dünyada bu proje için yıkım garantisi veren tek firma olan Mehmet Güler'in gerçekleştirdiği proje, uluslararası belgesel kanalları tarafından çekilerek yayınlandı.

- Kendi rekorumuzu egale edeceğiz

Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılı işleri sonrasında Ürdün'den de teklif geldiğini söyledi.

Akabe'de bir silonun yıkılıp yerine alışveriş merkezi yapılacağının dile getiren Güler, "Bu silo yıkımı için hazırlıklara başladık. Bu siloların toplam uzunluğu 100 metre, yüksekliği ise yaklaşık 55 metre. Bu patlatmada 6 bin 400 adet kapsül kullanacağız. Bunların hepsi birbirine bağlanıyor. Bir tanesinin bile patlamamış olması büyük sorunlara yol açıyor. Şu anda kullanacağımız patlayıcılar Ürdün'de satın alınıp depolara konuyor. İnşallah kendi rekorumuzu yenileyeceğiz." diye konuştu.

Hazırlıklara yaklaşık 6 ay önce başladıklarını, patlatma için eylül ayının planlandığını aktaran Güler, "Ürdün'de patlatma manyetosuna Kral 2. Abdullah'ın basması planlanıyor. Tüm dünyanın gözü üstümüzde. Bu konuda ekibime güveniyorum." dedi.

- Hedef çelik bina patlatmak

Su altı patlamasından maden patlamasına, köprü yıkımından doğalgaz hattına kadar çok sayıda patlatmayı sorunsuz çözdüklerini vurgulayan Güler, "Bundan sonraki hedefim çelik yapı yıkmak. Dünyada bunu yapan firma çok az. Şu anda Türkiye'de böyle bir patlayıcı yok. Türkiye'de veya yurt dışında böyle bir bina patlatma ihtiyacı olur mu diye izliyoruz." ifadelerini kullandı.

