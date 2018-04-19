HABER

Onur Air uçağı rahatsızlanan yolcu için zorunlu iniş yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 19:16 | Son Güncelleme

Gaziantep-İstanbul seferini yapan tarifeli uçak, Gürcistanlı bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle havalimanına geri döndü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep-İstanbul seferini yapan Onur Air'e ait tarifeli uçak, Gürcistanlı bir yolcunun rahatsızlanması üzerine Gaziantep Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre, Onur Air'in İstanbul'a gitmek üzere Gaziantep Havalimanı'ndan saat 16.45'te kalkan uçağı, Kahramanmaraş üzerindeyken Gürcistanlı bir yolcu rahatsızlandı.

Kabin ekibinin müdahale ettiği yolcunun durumu kaptan pilota bildirildi. Bunun üzerine pilot, hasta yolcunun durumunu Gaziantep Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne bildirerek, geri döneceği bilgisini verdi.

Kalkıştan 10 dakika sonra tekrar Gaziantep Havalimanı'na dönen uçak, acil iniş gerçekleştirdi.

Havalimanında bulunan 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edilen yolcunun "panik atak" geçirdiği ve hastaneye gitmeyi reddettiği öğrenildi.

Rahatsızlanan yolcuyu havalimanında bırakan uçak, daha sonra İstanbul'a hareket etti.

Canlı yayın ölümle bitti!Canlı yayın ölümle bitti!
Çiftlik Bank CEO'su için flaş kararÇiftlik Bank CEO'su için flaş karar
Erken seçimin en çok merak edilen sorusuydu! Hükümet tartışmalara noktayı koyduErken seçimin en çok merak edilen sorusuydu! Hükümet tartışmalara noktayı koydu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep havalimanı rahatsızlandı yolcu

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın için kırmızı bülten düzenlendi

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın için kırmızı bülten düzenlendi

100 bin imza nereye verilecek? AK Parti'den flaş açıklama

100 bin imza nereye verilecek? AK Parti'den flaş açıklama

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula | Süper Loto sonuçları öğren (19 Nisan Süper Loto sonuçları MPİ sorgulama)

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula | Süper Loto sonuçları öğren (19 Nisan Süper Loto sonuçları MPİ sorgulama)

Berkin Elvan davasında kriminal rapor açıklandı: Muhtemelen aynı kişi!

Berkin Elvan davasında kriminal rapor açıklandı: Muhtemelen aynı kişi!

Minik piyanistlerden 23 Nisan konseri

Minik piyanistlerden 23 Nisan konseri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.