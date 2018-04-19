HABER

Onur Air uçağı, rahatsızlanan yolcu için zorunlu iniş yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 19:43 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'ten İstanbul'a gitmek için havalanan Onur Air'e ait tarifeli uçak, Gürcistanlı bir yolcunun rahatsızlanması üzerine, Gaziantep Havalimanı'na geri döndü.

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'ten İstanbul'a gitmek için havalanan Onur Air'e ait tarifeli uçak, Gürcistanlı bir yolcunun rahatsızlanması üzerine, Gaziantep Havalimanı'na geri döndü.
Gaziantep Havalimanı'ndan saat 16.45'te havalanan Onur Air'e ait 'OHY 045' sefer sayılı İstanbul uçağındaki Gürcistanlı ismi öğrenilemeyen bir yolcu, kalkıştan 10 dakika sonra rahatsızlandı. Kahramanmaraş üzerindeyken rahatsızlanan yolcuya, kabin ekibi müdahale edip, durumu kaptan pilota bildirdi. Pilotun da durumu kuleye bildirmesi üzerine uçak, yeniden Gaziantep'e yönlendirildi. Gaziantep Havalimanı'na zorunlu iniş yapan uçaktaki yolcuya, sağlık görevlilerince müdahale edildi. Hastaneye gitmeyi reddettiği belirtilen yolcu, Gaziantep'te kalırken, uçak ise yakıt ikmalinin ardından yeniden İstanbul'a gitmek üzere havalandı.

AK Parti erken seçim için harekete geçti!AK Parti erken seçim için harekete geçti!
Berkin'i öldüren polis yüzde 70 F.D.Berkin'i öldüren polis yüzde 70 F.D.
Kimsesiz kadınlara zorla fuhuş...Kimsesiz kadınlara zorla fuhuş...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!

Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın için kırmızı bülten düzenlendi

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın için kırmızı bülten düzenlendi

100 bin imza nereye verilecek? AK Parti'den flaş açıklama

100 bin imza nereye verilecek? AK Parti'den flaş açıklama

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula | Süper Loto sonuçları öğren (19 Nisan Süper Loto sonuçları MPİ sorgulama)

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula | Süper Loto sonuçları öğren (19 Nisan Süper Loto sonuçları MPİ sorgulama)

Berkin Elvan davasında kriminal rapor açıklandı: Muhtemelen aynı kişi!

Berkin Elvan davasında kriminal rapor açıklandı: Muhtemelen aynı kişi!

Minik piyanistlerden 23 Nisan konseri

Minik piyanistlerden 23 Nisan konseri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.