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Onur Air'in Ohrid seferleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 14:14 | Son Güncelleme

Onur Air, Tatilbudur ve TAV Havalimanları iş birliğiyle İstanbul'dan Makedonya'nın Ohrid kentine ilk uçuşunu gerçekleştirdi

OHRİD (AA) - Onur Air, Tatilbudur ve TAV Havalimanları iş birliğiyle İstanbul’dan Makedonya’nın Ohrid kentine ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Onur Air, Makedonya’nın önemli turizm merkezlerinden biri olan Ohrid’e ilk seferini yaptı. Tatilbudur ve TAV Havalimanları ortaklığıyla gerçekleştirilen uçuş dolayısıyla Ohrid St. Paul The Apostle Havalimanı’nda bir tören düzenlendi.

Törene, Makedonya'nın Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Adnan Kahil ile Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Goran Sugareski de katıldı.

Onur Air Pazarlama ve Kurumsal İletişim Başkanı Rauf Gerz, törende yaptığı konuşmada, Onur Air, Tatilbudur ve TAV Havalimanları’nın Ohrid’i keşfetmesinin önemli olduğunu belirterek, Onur Air olarak söz konusu seferleri hem bu sezon hem de gelecek yıllarda aralıksız devam ettirmeyi ve haftada bir olan sefer sayısını artırmayı amaçladıklarını kaydetti.

- "7 gece 8 günlük turlar 249 avrodan başlıyor"

Tatilbudur Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Angın da bunun Türkiye’den Ohrid’e yapılan ilk ticari uçuş olduğuna işaret ederek, "Bu uçuş, hem Türkiye hem Tatilbudur hem Onur Air hem de TAV için büyük anlam taşıyor. Tatilbudur olarak 20. yaşımızı kutladığımız bu yıl böyle bir ilke ortak olmak bizim için ayrıca sevindirici. Kısa vadede eylül sonuna kadar toplamda 23 uçuşluk ve 23 haftalık bir tur programı planladık." ifadelerini kullandı.

Angın, 7 gece 8 günlük turların fiyatlarının 249 avrodan başladığını, bu tur sayesinde Tatilbudur olarak Türkiye’den Ohrid’e en fazla Türk turist taşıyan tur operatörü olacaklarını söyledi.

Ohrid Havalimanı’nı işleten TAV Havalimanları’nın Makedonya Genel Müdürü Alp Er Tunga Ersoy ise şimdiye kadar İstanbul’dan Üsküp’e 19 sefer yapılırken Ohrid’e bir sefer olmadığını söyledi.

Ersoy, "Bu bizim üzüldüğümüz bir konuydu ama Onur Air ve Tatilbudur iş birliğiyle bu uçuşları başlattık ve ilk sefer gerçekleştirildi. Eylül ayı sonuna kadar 23 sefer düzenlenecek ve 4 bin 500’den fazla Türk turist, Balkanlar'ın incisi Ohrid’e gelecek. Bundan dolayı mutluyuz. Onur Air, Tatilbudur ve Makedonya’nın ilgili kurumlarına teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Haftada bir olan uçuş sayısının artmasını beklediklerini ifade eden Ersoy, "Çünkü biz buna sadece turistik uçuş olarak bakmıyoruz. Bunun aynı zamanda iş adamlarının ve iki ülkede yaşayan soydaşların kullanacağı bir uçuş olmasını bekliyoruz." dedi.

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Ohrid Onur Air TAV Havalimanları

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