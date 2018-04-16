Onur Air'in Ohrid seferleri başladı

OHRİD (AA) - Onur Air, Tatilbudur ve TAV Havalimanları iş birliğiyle İstanbul’dan Makedonya’nın Ohrid kentine ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Onur Air, Makedonya’nın önemli turizm merkezlerinden biri olan Ohrid’e ilk seferini yaptı. Tatilbudur ve TAV Havalimanları ortaklığıyla gerçekleştirilen uçuş dolayısıyla Ohrid St. Paul The Apostle Havalimanı’nda bir tören düzenlendi.

Törene, Makedonya'nın Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Adnan Kahil ile Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Goran Sugareski de katıldı.

Onur Air Pazarlama ve Kurumsal İletişim Başkanı Rauf Gerz, törende yaptığı konuşmada, Onur Air, Tatilbudur ve TAV Havalimanları’nın Ohrid’i keşfetmesinin önemli olduğunu belirterek, Onur Air olarak söz konusu seferleri hem bu sezon hem de gelecek yıllarda aralıksız devam ettirmeyi ve haftada bir olan sefer sayısını artırmayı amaçladıklarını kaydetti.

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Tatilbudur Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Angın da bunun Türkiye’den Ohrid’e yapılan ilk ticari uçuş olduğuna işaret ederek, "Bu uçuş, hem Türkiye hem Tatilbudur hem Onur Air hem de TAV için büyük anlam taşıyor. Tatilbudur olarak 20. yaşımızı kutladığımız bu yıl böyle bir ilke ortak olmak bizim için ayrıca sevindirici. Kısa vadede eylül sonuna kadar toplamda 23 uçuşluk ve 23 haftalık bir tur programı planladık." ifadelerini kullandı.