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Onur Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 15:31 | Son Güncelleme

Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Dündar Kılıç'ın torunu Onur Özbizerdik'in, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ı darp ettiği ve polis memuru İbrahim Güney'i de kulağından ısırarak yaraladığı iddiasıyla yargılandığı davaya devam edildi.

Duruşmada, sanık Onur Özbizerdik'in savunmasının alınabilmesi için hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi.
İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Onur Özbizerdik ile şikayetçiler Adil Serdar Saçan ve polis memuru İbrahim Güney katılmadı. Olayla ilgili olarak hazırlanan tutanakta imzaları olan 5 polis memuru ise duruşmada tanık olarak dinlendi. Tanık olarak dinlenilen iki polis memuru, Onur Özbizerdik'in polis arkadaşları İbrahim Güney'in kulağını ısırdığını söyledi.

Mahkeme, sanık Onur Özbizerdik'in savunmasının alınabilmesi için hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmederek sanığın ek savunması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanması halinde kabul edip etmediğinin sorulmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca şikayetçi İbrahim Güney'in yüzünde sabit iz kalıp kalmadığı konusunda rapor alınması için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına da karar verdi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Onur Özbizerdik'in 25 Eylül 2016'da bir gece kulübünde olay ihbarı üzerine gözaltına alınmak istendiği ancak Özbizerdik'in karşı koyduğu belirtildi. Sanık Özbizerdik'in, polis memuru İbrahim Güney'i kulağından ısırarak yaraladığı, olay günü şikayetçi Adil Serdar Saçan'ı da yaraladığından hakkında soruşturma yapıldığı ifade edildi. Onur Özbizerdik'in "Görevi yaptırmamak için direnme", "Kamu görevlisine karşı basit yaralama" ve "Basit yaralama" suçlarından 2 yıldan 8,5 yıla kadar hapsi talep edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Onur Özbizerdik mafya

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
hiç bişey olmaz başkası olsaydı 15 yıl. alirdi
bu çocuk ceza evine girse ne olcak bir hafta sonra çıkar
kaçıncı oldu yakalanıp bırakılıyor.Tabi ense kalın olunca farklı işliyor.
Bu kaçıncı vukuat ,bu adamın daha ne kadar suç işlemesi gerekiyor ,daha kaç kişinin canını yakması gerekiyor pes ya.
noldu.babaydın yaa.mafyaydın yaa.şimdi popon tutuştu
BU PİSLİKLER HALA YAŞIYORMU...HAYIR NAMUSLU BİR VATANDAŞA BELA OLACAKLAR ONA YANARIM.
yakalama kararı çıkarın, yakalayın ama sonra salın tamam mı? sonra gene yakalama kararı çıkarın, yakalayın ama sonra salın, bırakın gitsin, sonra karşıyaka'da yakasından yakalayın, yakalamayın, yakala, yakalama, yalama oldu iyice... cozz ! beyinden duman çıkmaya başladı ...
Adelet hep sınıfta kalıyor.
Onur bizerdik kerevetine sen ne zaman ereceksin muradına...
Hem mama Vermemişler. Hem Polisi Isırdı Diyorlar. Ne Biçim İnsanlar Yaw.
tutuksuz yargılamaya devam ederek dünyaya hukuk dersi verelim.hüküm yese bile insan haklarına uygun olarak evde mukim edilmeli. dünya da bizden utansın ve parmak ısırsın. hadi bakalım.
TABİİ YAKALAYABİLİRSENİZ.
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