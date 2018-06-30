HABER

ONUR YÜRÜYÜŞÜ İÇİN YARIN BU YOLLAR KAPALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 15:18 | Son Güncelleme

Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA Taksim'de yarın LGBTİ'liler tarafından yapılacak "Onur Yürüyüşü" için bazı yollar güvenlik gerekçesiyle kapatılacak.

Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA
Taksim'de yarın LGBTİ'liler tarafından yapılacak "Onur Yürüyüşü" için bazı yollar güvenlik gerekçesiyle kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada saat 14.00'dan itibaren trafiğe trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar şöyle açıklandı

Trafiğe Kapatılacak Yollar;
-Zambak Sokak ve Meşelik Sokak kesişimi
-Sadri Alışık Sokak - Atıf Yılmaz Caddesi kesişimi
-Balo Sokak - Turnacıbaşı Caddesi kesişimi
-Yeni Çarşı Caddesi - Hamalbaşı Caddesi kesişimi
-Kumbaracı Yokuşu - Asmalı Mescit Caddesi kesişimi
-Taksim Tünel kesişimi

Alternatif Güzergâhlar;
-Tarlabaşı Bulvarı,
-Gümüşsuyu,
-Kazancı Yokuşu istikameti

PARTNERSanatçı çizimleri onları bu hale getirdi! İşte Ölüler Günü Festivali...Sanatçı çizimleri onları bu hale getirdi! İşte Ölüler Günü Festivali...
Gönüllü avcılar, Leyla'yı aramaya geldiGönüllü avcılar, Leyla'yı aramaya geldi
CHP'yi sarsan ölüm haberi!CHP'yi sarsan ölüm haberi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

Merkez Bankası'ndan son dakika karar! Kredi kartları faiz oranları arttırıldı

Merkez Bankası'ndan son dakika karar! Kredi kartları faiz oranları arttırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Müzisyen Metin Kor muamması! Metin Kor bulundu mu?

Son dakika! Müzisyen Metin Kor muamması! Metin Kor bulundu mu?

CHP'yi sarsan ölüm haberi!

CHP'yi sarsan ölüm haberi!

Eylül Yağlıkara'nın katil zanlısı konuşmuyor

Eylül Yağlıkara'nın katil zanlısı konuşmuyor

Kuzey Irak'a operasyon!

Kuzey Irak'a operasyon!

Sahibinden satılık piton!

Sahibinden satılık piton!

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.