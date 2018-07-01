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"Onur Yürüyüşü" yapmak isteyen gruba polis müdahalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 23:10 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda, İstikla Caddesi'ne çıkarak "Onur Yürüyüşü" yapmak isteyen gruplara polis müdahale etti.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Cem DAĞISTANLI-Akın ÇELİKTAŞ-İbrahim MAŞE/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU'nda, İstikla Caddesi'ne çıkarak "Onur Yürüyüşü" yapmak isteyen gruplara polis müdahale etti. Polis, ara sokakta kovaladığı eylemcileri plasik mermi atarak ve gaz sıkarak dağıttı.

Taksim İstiklal Caddesi'nde saat 18.00'da yapılması planlanan ve İstanbul Valiliği'nin yasakladığı "Onur Yürüyüşü" öncesinde Taksim Meydanı'nda ve Galatasaray Lisesi önünde çevikkuvvet polisleri ve TOMA araçları konuşlandırıldı. İstiklal Caddesi'ne çıkan ara sokaklar ise polisler tarafından kapatıldı. Önlemlere rağmen, İstikla Caddesi'ne çıkarak "Onur Yürüyüşü" yapmak isteyen gruplar ile polis arasında gerginlikler yaşandı. Polis müdahale ederek ara sokaklarda kovaladığı eylemcileri, plasik mermi atarak ve gaz sıkarak dağıttı.

LGBTİ üyesi bir grup, Taksim Mis Sokak'ta toplandı. Gruptan bazıları sloganlar attı, bazıları ise dans edip, halay çekti. Bir süre sonra basın açıklaması yapan grup olaysız şekilde dağıldı.

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