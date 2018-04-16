OPCW heyeti güvenlik nedeniyle Duma'ya gidemedi

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Başkanı Ahmet Üzümcü, Suriye’nin Duma ilçesindeki kimyasal saldırıyı araştırması için gönderdikleri heyetin, güvenlik nedeniyle bölgeye geçemediğini söyledi.

Üzümcü, yaptığı açıklamada, "9 uzmandan oluşan heyet, Suriye ve Rus yetkililerin bölgede halen güvenlikle ilgili sorunların devam ettiğini bildirmesi nedeniyle bölgeye geçemedi. Heyetin en kısa zamanda gerekli ortamın sağlanıp Duma'da araştırmalara başlamasını ümit ediyoruz" ifadesini kullandı.

Üzümcü, heyetle görüştürülmek üzere 22 görgü tanığının Şam'a getirilebileceğinin teklif edildiğini bildirdi.

OPCW heyeti, 7 Nisan'da Doğu Guta'nın Duma ilçesinde düzenlenen kimyasal saldırıyı araştırmak için geçen hafta Suriye'ye gitmişti.