OPCW heyeti güvenlik nedeniyle Duma'ya gidemedi

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Başkanı Ahmet Üzümcü, Suriye’nin Duma ilçesindeki kimyasal saldırıyı araştırması için gönderdikleri heyetin, güvenlik nedeniyle bölgeye geçemediğini söyledi.
Üzümcü, yaptığı açıklamada, "9 uzmandan oluşan heyet, Suriye ve Rus yetkililerin bölgede halen güvenlikle ilgili sorunların devam ettiğini bildirmesi nedeniyle bölgeye geçemedi. Heyetin en kısa zamanda gerekli ortamın sağlanıp Duma'da araştırmalara başlamasını ümit ediyoruz" ifadesini kullandı.
Üzümcü, heyetle görüştürülmek üzere 22 görgü tanığının Şam'a getirilebileceğinin teklif edildiğini bildirdi.
OPCW heyeti, 7 Nisan'da Doğu Guta'nın Duma ilçesinde düzenlenen kimyasal saldırıyı araştırmak için geçen hafta Suriye'ye gitmişti.
Ermenistan karıştı! İsyancılar ortalığı savaş alanına çevirdi
İstanbul'da kimyasal paniği! AFAD ekipleri inceliyor
Edirne'de kamera karşısında karşılıklı soyunduğu kadın şantajcı çıktı
Muharrem İnce isyan etti: CHP organizasyon yapmışsa sorun vardır
Haydarpaşa Garı'nda yangın!
Macron'un Türkiye iddiasına Rusya'dan cevap: Operasyon bizi bölmedi
İşte sosyal medyadaki yeni çılgınlık! Daha fazla kilo verebilmek için...
Yunan Bakan'dan 8 darbeci asker hakkında skandal açıklama
Whatsapp'ta milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bomba gelişme
İç çamaşırlarıyla sokakta! Siz bir de arkasını görün
Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti
Okuyucu Yorumları 0 yorum