OPCW, Suriye’de çalışmalarını sürdürecek

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Suriye’de çalışmalarına devam edeceklerini duyurdu.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) tarafından yapılan açıklamada, “Duma’da kimyasal silah kullanıldığına ilişkin iddialar hakkındaki gerçekleri tespit etmek için Suriye’de çalışmalara devam edilecek” denildi.