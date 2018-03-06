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OPEC, ABD'li petrol üreticileriyle diyaloğa devam edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 03:04 | Son Güncelleme

OPEC Genel Sekreteri Barkindo: - "Petrol fiyatları 2015-2016 yıllarında düştüğünde OPEC üyesi bütün ülkeler bundan olumsuz etkilenmişti. ABD'de yüzlerce petrol üreticisi batmıştı. Bu diyaloğun sürmesi her iki tarafın yararına" - "OPEC olarak finansal piyasaların kapsam ve karmaşasını anlamaya çalışıyoruz. OPEC ve finansal piyasalar ayrı devam edemez" - IEA İcra Direktörü Birol: - Karbon yakalama ve depolama teknolojileri olmadan fosil yakıtları kullanmaya devam edemeyiz. İklim değişikliğinde sorun enerji değil emisyonlar"

HOUSTON (AA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, kartelin ABD'li petrol üreticileriyle diyaloğa devam edeceğini söyledi.

ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde başlayan IHS Markit CERAWeek 2018 Enerji Konferansı'nda konuşan Barkindo, petrol piyasası ve OPEC hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Barkindo, geçen seneki konferans sırasında ABD'li kaya petrolü üreticileriyle OPEC yetkilileri arasında diyaloğun başladığını hatırlatarak, küresel petrol piyasası çerçevesinde tarafların bazı sorunlarla ilgili iletişim halinde olmaya devam edeceğini bildirdi.

ABD'li önemli petrol üretici firmalarıyla bu akşam özel toplantılar düzenleyeceği bilgisini paylaşan Barkindo, bu şirketlerin isimlerini açıklamazken, tarafların petrol üretiminde maliyetlerin düşürülmesi, verimlilik ve üretim yöntemleri hakkında bilgi alışverişinde bulunacağını kaydetti.

Barkindo, tarafların petrol fiyatları hakkında konuşmadığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen sene ABD'li petrol üreticileriyle bir araya gelip buzları erittiğimizde, petrol piyasasındaki bütün üreticilerin gelecekteki küresel petrol talebini karşılamak üzere açık bir diyalog içinde olması gerektiği sonucuna varmıştık. Bu akşam bu diyaloğa devam edeceğiz. Petrol fiyatları 2015-2016 yıllarında düştüğünde OPEC üyesi bütün ülkeler bundan olumsuz etkilenmişti. ABD'de de yüzlerce petrol üreticisi batmıştı. Bu diyaloğun sürmesi her iki tarafın yararına."

Ayrıca Barkindo, OPEC ile küresel finans sektöründe faaliyet gösteren oyuncuların da diyalog içinde olduğunu belirterek, finansal piyasaların petrol fiyatları ve sektörü üzerinde etkisinin olduğuna dikkati çekti.

- "OPEC ve finansal piyasalar ayrı devam edemez"

Yatırım fonları yöneten uzmanlarla da bir araya geleceğini bilgisini veren Barkindo, OPEC'in finansal piyasaların kapsam ve karmaşasını anlamaya çalıştığını ifade etti.

Barkindo, finansal piyasaların petrol piyasası ve fiyatları üzerinde etkisinin olduğuna dikkati çekerek, "OPEC ve finansal piyasalar ayrı devam edemez." yorumunu yaptı.

OPEC ile başta Rusya olmak üzere OPEC dışındaki ülkelerin petrol üretim kesintisi anlaşması konusunda ayrıntılara yer vermeyen Barkindo, söz konusu tarafların bu yıl haziran ve kasım aylarında yeniden bir araya gelerek küresel petrol piyasası görünümünü yeniden gözden geçireceğini aktardı.

Muhammed Barkindo, OPEC ile OPEC dışındaki ülkelerin bu senenin sonunda bitecek üretim kesintisi anlaşmasının şu anda uygulanmaya devam ettiğini anlattı.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Direktörü Patricia Espinosa ile de toplantı düzenlediğini kaydeden Barkindo, görüşmede iklim değişikliğiyle ilgili karbon yakalama teknolojilerini ele aldıklarını sözlerine ekledi.

- "İklim değişikliğinde sorun enerji değil emisyonlar"

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Fatih Birol da IHS Markit CERAWeek 2018 Enerji Konferansı'nın öğleden sonraki bölümünde yaptığı konuşmada, karbon yakalama tekniklerinin önemine değindi.

Birol, 30 yıl aradan sonra fosil yakıtların küresel enerji tüketimindeki payının hala yüzde 80'in üzerinde olduğuna işaret ederek, "Fosil yakıtlar inatçı ancak karbon yakalama ve depolama (CCS) teknolojileri olmadan fosil yakıtları kullanmaya devam edemeyiz." diye konuştu.

"İklim değişikliğinde sorun enerji değil emisyonlar. CCS güçlü bir şekilde geliyor." ifadelerini kullanan Birol, IEA'nın ABD, Kanada, İngiltere, birçok OPEC ülkesi ve bazı petrol üretici şirketlerle CCS teknolojileri hakkında diyalog içinde olduğu bilgisini paylaştı.

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