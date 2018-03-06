OPEC, ABD'li petrol üreticileriyle diyaloğa devam edecek

"Geçen sene ABD'li petrol üreticileriyle bir araya gelip buzları erittiğimizde, petrol piyasasındaki bütün üreticilerin gelecekteki küresel petrol talebini karşılamak üzere açık bir diyalog içinde olması gerektiği sonucuna varmıştık. Bu akşam bu diyaloğa devam edeceğiz. Petrol fiyatları 2015-2016 yıllarında düştüğünde OPEC üyesi bütün ülkeler bundan olumsuz etkilenmişti. ABD'de de yüzlerce petrol üreticisi batmıştı. Bu diyaloğun sürmesi her iki tarafın yararına."

ABD'li önemli petrol üretici firmalarıyla bu akşam özel toplantılar düzenleyeceği bilgisini paylaşan Barkindo, bu şirketlerin isimlerini açıklamazken, tarafların petrol üretiminde maliyetlerin düşürülmesi, verimlilik ve üretim yöntemleri hakkında bilgi alışverişinde bulunacağını kaydetti.

Barkindo, geçen seneki konferans sırasında ABD'li kaya petrolü üreticileriyle OPEC yetkilileri arasında diyaloğun başladığını hatırlatarak, küresel petrol piyasası çerçevesinde tarafların bazı sorunlarla ilgili iletişim halinde olmaya devam edeceğini bildirdi.

Ayrıca Barkindo, OPEC ile küresel finans sektöründe faaliyet gösteren oyuncuların da diyalog içinde olduğunu belirterek, finansal piyasaların petrol fiyatları ve sektörü üzerinde etkisinin olduğuna dikkati çekti.

- "OPEC ve finansal piyasalar ayrı devam edemez"

Yatırım fonları yöneten uzmanlarla da bir araya geleceğini bilgisini veren Barkindo, OPEC'in finansal piyasaların kapsam ve karmaşasını anlamaya çalıştığını ifade etti.

Barkindo, finansal piyasaların petrol piyasası ve fiyatları üzerinde etkisinin olduğuna dikkati çekerek, "OPEC ve finansal piyasalar ayrı devam edemez." yorumunu yaptı.

OPEC ile başta Rusya olmak üzere OPEC dışındaki ülkelerin petrol üretim kesintisi anlaşması konusunda ayrıntılara yer vermeyen Barkindo, söz konusu tarafların bu yıl haziran ve kasım aylarında yeniden bir araya gelerek küresel petrol piyasası görünümünü yeniden gözden geçireceğini aktardı.

Muhammed Barkindo, OPEC ile OPEC dışındaki ülkelerin bu senenin sonunda bitecek üretim kesintisi anlaşmasının şu anda uygulanmaya devam ettiğini anlattı.