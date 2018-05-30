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OPEC'ten petrol üreticilerine iş birliği çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 13:37 | Son Güncelleme

OPEC Genel Sekreteri Barkindo: - "Gelecek sorunlara karşı tek çözüm sıkı iş birliğidir. Dünyanın büyük petrol üreticilerini OPEC ve OPEC üyesi olmayan bazı ülkelerin elde ettiği anlaşmaya katılmaya davet ediyorum. Petrol piyasasının istikrarını hep birlikte elde edebiliriz"

BAKÜ (AA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Mohammed Barkindo, petrol piyasasında gelecek sorunlara karşı tek çözümün sıkı iş birliği ile elde edilebileceğini söyleyerek, "Dünyanın büyük petrol üreticilerini OPEC ve OPEC üyesi olmayan bazı ülkelerin elde ettiği anlaşmaya katılmaya davet ediyorum. Petrol piyasasının istikrarını hep birlikte elde edebiliriz." dedi.

Barkindo, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 25. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğalgaz Konferansına katıldı.

Konferansın açılış toplantısında konuşma yapan Barkindo, 2017'de OPEC ile bazı ülkelerin petrol üretiminin azaltılması yönünde Viyana'da aldığı karardan sonra OPEC olarak enerji piyasalarının dengeli hale gelmesi ve yatırımların artması yönünde çalıştıklarını belirtti.

Petrol piyasasında elde edilen istikrarın korunması gerektiğini vurgulayan Barkindo, şöyle konuştu:

"Gelecek olası şok ve radikal değişimlere hazır olmamız için adil ve şeffaf bir mekanizma oluşturmamız gerekir. Önümüzde bulunan bir sonraki kritik aşama, piyasanın yeniden dengeli hale gelmesinin, yatırımlardaki kademeli iyileşmenin ve sektörümüzün güveninin geri kazanılmasının bu başarısını sürdürmektir. Yatırım oranları 2018'de giderek artmaktadır fakat yine de yeterli düzeyde yatırım yapıldığını göremiyoruz.

Petrol endüstrisine 2040 yılına kadar yaklaşık 10,4 trilyon dolar yatırım yapılması gerekmektedir. Petrole olan ihtiyaç giderek artacaktır. Bunun için üretimi temin edecek uzun ve orta vadeli olarak tüm boşluklar giderilmelidir. Mevcut üretim miktarının korunmasıyla birlikte, artan talep de temin edilmelidir. Gelecek sorunlara karşı tek çözüm sıkı iş birliğidir. Dünyanın büyük petrol üreticilerini OPEC ve OPEC üyesi olmayan bazı ülkelerin elde ettiği anlaşmaya katılmaya davet ediyorum. Petrol piyasasının istikrarını hep birlikte elde edebiliriz."

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Anahtar Kelimeler:
Mohammed Barkindo opec Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü

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