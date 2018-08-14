BURCU ÇALIK - Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, yeni sezonda bale ve operanın bir arada olduğu, 254 kişinin görev alacağı büyük bir sahne şovuyla Troya'yı seyirciyle buluşturacaklarını açıkladı. Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, opera ve balede yeni sezona yönelik projelere ilişkin bilgi verdi. Ulus'taki Opera Sahnesi'ne yönelik hummalı bir çalışmanın devam ettiğine işaret eden Karahan, "Ankara Devlet Opera ve Balesi binası neredeyse orijinaline döndürülüyor. Özel restoratörlerle çalışarak orijinale en yakın renkleri, boyaları ve yapıyı bulduk. Arka hinterlandına tadilat diyebiliriz ama salon ve ana bina kısmının aslında çok ciddi bir restorasyon olduğunu söyleyebilirim. Ankara Operasını inşallah 60 yıl önceki haliyle göreceksiniz. Ekimin başı veya ortası gibi perdelerimizi açacağız inşallah." ifadelerini kullandı. Yeni sezondaki projeler hakkında bilgi veren Karahan, "Aspendos'ta Turandot'u yaptıktan sonra Ankara sahnesinde 12 yıl sonra eseri Ankara izleyicisiyle buluşturmayı düşünüyoruz. Çok heyecan verici. Turandot gerçekten Puccini'nin en önemli eseri." diye konuştu.

Turandot'un Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin prodüksiyonuyla 25. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde sahneleceğini ve kendisinin de daha önce İtalya'daki Arena Di Verona'da hayat verdiği Calaf rolüyle izleyiciyle buluşacağını anımsatan Karahan, Puccini'nin 3. perdede Liu'nun aryasını yazdıktan sonra vefat ettiğini ve eserin son 15 dakikasının Puccini'den kalan notlarla asistanı tarafından tamamlandığını anlattı. Karahan, bu açıdan eserin çok duygusal bir yönünün bulunduğunu dile getirdi. - Yeni sezon eserlerinden biri de "Damdaki Kemancı" DOB Genel Müdürü Karahan, "Yeni sezonda ayrıca Ankara Operası'nda Damdaki Kemancı'yı düşünüyoruz. Bunun da seyircilerimizi çok heyecanlandıracağını düşünüyorum." diye konuştu. Geçen seneden devam eden eserlerin de bulunacağını aktaran Karahan, "Bir de bu sene bir sürpriz operetim daha olacak. Onun şimdi ismini vermeyeceğim ama bu çok sürpriz olacak. Bütün izleyicilerimiz tarafından çok beğenileceğini, çok heyecan yaratacağını düşünüyorum." dedi.