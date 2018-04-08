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Operasyon anı polis kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 14:20 | Son Güncelleme

Bursa'da otomobilde yapılan aramada 550 gram metamfetamin ele geçirildi, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı - Aracın durdurulması, uyuşturucunun bulunması ve şüphelilerin gözatına alınması polis kamerasına yansıdı

Bursa'da otomobilde yapılan aramada 550 gram metamfetamin ele geçirildi, operasyon anı polis kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.K. ve H.Ş'nin İstanbul'dan kente uyuşturucu getireceğini belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilere ait otomobili takibe aldı.

Zanlıları uzun süre takip eden polis, Osmangazi ilçesindeki Yunuseli Mahallesi'nde otomobili, ekip aracıyla önünü keserek durdurdu.

E.K. ve H.Ş'yi etkisiz hale getiren ekipler, otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği "Rona" ile arama yaptı.

Rona'nın tepki vermesi üzerine inceleme yapan ekipler, bagajın alt kısmına zulalanmış 550 gram metemfetamin buldu.

Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Öte yandan, ekipler, Mudanya ilçesindeki Güzelyalı Deniz Otobüsü Terminali'nde durumundan şüphelendikleri M.A.M'yi durdurdu.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 80 gram metamfetamin ele geçirildi.

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Bursa operasyon anı Polis Kamerası uyuşturucu operasyonu

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