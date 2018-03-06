Operasyon bilgisi örgüte nasıl sızdı? Bomba Afrin iddiası

Zeytin Dalı Harekâtı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hafta sonunda önemli bölgeleri kontrol altına almayı başardı.

Milliyet'ten Tolga Şardan'ın haberine göre operasyonun batı cephesinde Mehmetçik ve ÖSO güçleri Raco’ya girdi. Kent merkezi henüz tam anlamıyla temizlenmedi, meskun mahal taraması yürütülüyor.

Doğu cephesinde ise Burseya Dağı’nın bitişiğindeki Bafilon Dağı kontrol altına alındı.

Bafilon Dağı’nın konumu, Azez’den güneye gidişleri sağlayacak güzergâhın güvenliğini sağlamak bakımından önemli.

Bafilon’un diğer bir önemi ise PKK/PYD unsurlarının kendi aralarındaki iletişimi sağlayan uzun menzilli haberleşme sisteminin burada kurulu olması.

Burseya Dağı’nda inşa edilen yeraltı tünellerinin benzerlerinin Bafilon’da da bulunduğu, hatta Burseya ile Bafilon arasında yaklaşık 4.5 kilometrelik tünel inşa edildiği yerel kaynaklar tarafından ifade ediliyor.

DİĞER SİLAHLI GÜÇLER



Ayrıca bölge, PKK/PYD’nin kontrolündeyken Azez kent merkezine havan atışlarıyla taciz ateşi yapılıyordu.