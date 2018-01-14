Operasyon sinyali sonrası sınırın sıfır noktasında hareketlilik!

Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütünün kontrolünde bulunan Suriye’nin Afrin kentinde bulunan PYD terör örgütüne ait mevziler Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 155’lik kundak motorlu fırtına obüsleri tarafından ateş altına alınmaya başlandı.

Öte yandan Ceylanpınar ilçesinin Suriye’nin Rasulayn ilçesine sıfır noktasında olduğundan dolayı sınır hattında güvenlik üst seviyeye çıkartıldı. Güvenlik güçlerinin sınır hattı boyunca zırhlı araçlar ile devriye görevlerini icra etmeye başladı. İddiaya göre, sınır hattında bulunan tankların ve obüslerin namluları Rasulayn’a çevrilmiş durumda.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'AFRİN OPERASYONU' SİNYALİ

Yozgat’ta AK Parti 6. Olağan Kongresine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanında olduğu gibi Afrin’de de “bir gece ansızın gelebiliriz” diyerek, “Biz onların bu halini deşifre ettiğimiz için kendi işimize kalıyoruz. Arada bir kendilerine cevap vermek için iki kelam etmek zorunda kalıyoruz. Bizim için onun bunun ne dediğinin bir önemi yok. Biz önce Rabbimiz ne der ona bakarız. Ardından da milletimiz ne der ona bakarız. Fırat Kalkanı harekatında ne demiştik; ‘Bir gece ansızın gelebiliriz.’ Şimdi Afrin’de de aynı şeyi söylüyoruz. Bir gece ansızın gelebiliriz. Zaten bunların Yozgat’ta karşılığı yok. İnşallah en kısa sürede ülkemizin diğer yerlerinde de silinip gideler de yerlerini şöyle ülkesi ve milleti için çalışan bir muhalefet anlayışı alır” ifadesini kullandı.