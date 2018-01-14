Operasyon sinyali sonrası sınırın sıfır noktasında hareketlilik!

Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütünün kontrolünde bulunan Suriye’nin Afrin kentinde bulunan PYD terör örgütüne ait mevziler Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 155’lik kundak motorlu fırtına obüsleri tarafından ateş altına alınmaya başlandı.
Öte yandan Ceylanpınar ilçesinin Suriye’nin Rasulayn ilçesine sıfır noktasında olduğundan dolayı sınır hattında güvenlik üst seviyeye çıkartıldı. Güvenlik güçlerinin sınır hattı boyunca zırhlı araçlar ile devriye görevlerini icra etmeye başladı. İddiaya göre, sınır hattında bulunan tankların ve obüslerin namluları Rasulayn’a çevrilmiş durumda.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'AFRİN OPERASYONU' SİNYALİ
Yozgat’ta AK Parti 6. Olağan Kongresine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanında olduğu gibi Afrin’de de “bir gece ansızın gelebiliriz” diyerek, “Biz onların bu halini deşifre ettiğimiz için kendi işimize kalıyoruz. Arada bir kendilerine cevap vermek için iki kelam etmek zorunda kalıyoruz. Bizim için onun bunun ne dediğinin bir önemi yok. Biz önce Rabbimiz ne der ona bakarız. Ardından da milletimiz ne der ona bakarız. Fırat Kalkanı harekatında ne demiştik; ‘Bir gece ansızın gelebiliriz.’ Şimdi Afrin’de de aynı şeyi söylüyoruz. Bir gece ansızın gelebiliriz. Zaten bunların Yozgat’ta karşılığı yok. İnşallah en kısa sürede ülkemizin diğer yerlerinde de silinip gideler de yerlerini şöyle ülkesi ve milleti için çalışan bir muhalefet anlayışı alır” ifadesini kullandı.
HATAY'DA HAREKETLİLİK
Hatay'ın Suriye sınırında konuşlu topçu birliklerinin Afrin'deki PYD/PKK'ya ait birçok mevziyi vurmasıyla sınırda askeri hareketlilik de arttı. Kırıkhan ilçesi Sucu Mahallesi'nde bulunan sınırın sıfır noktasındaki Sucu Karakolu'nde görevli askerler 24 saat sınırda devriye gezerek Afrin bölgesinden yapılacak olası saldırılara karşı tedbir alıyor.
Suriye topraklarından olası bir saldırıya karşı havan tespit radarı da devreye sokuldu.
IRAK SINIRINDA SURİYE SINIRINA SEVKIYAT
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu gün AK Parti Tokat 6. Olağan İl Kongresinde yaptığı, "Önümüzdeki günlerde güney sınırımızı terör örgütünden arındırma operasyonunu Afrin'le devam ettireceğiz. Bizi izlesinler ve şu anda sınırlarımızdaki en ufak bir taciz bizim için atılması gereken adımların işaret fişeğidir" açıklamasının ardından askeri hareketlilik başladı. Irak sınırındaki zırhlı araçlar, Suriye sınırına doğru yola çıktı.
Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcı, askeri malzeme taşıyan araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi. Güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edilen araçların, takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Öte yandan, Suriye sınırında iş makinelerinin mevzi kazmaya devam ettiği görülürken, obüs toplarının da yönlerinin Afrin bölgesine çevrildiği gözlendi.
ASKERİ ARAÇLAR ŞANLIURFA'YA ULAŞTI
Mardin'de konuşlu birliklerden gönderilen askeri araçlar ve personel, zırhlı eskort eşliğinde Şanlıurfa'ya geldi. Çoğunluğu zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan 12 araçlık konvoy, daha sonra Gaziantep istikametine geçiş yaptı. Askeri personel de taşıyan araçların, Suriye sınırına konuşlanan birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
İHA
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