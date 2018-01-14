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Operasyon sinyali sonrası sınırın sıfır noktasında hareketlilik!

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 20:27 | Son Güncelleme 7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Yozgat'ta yaptığı konuşmada Afrin'e operasyon sinyali vererek, "Fırat Kalkanı harekatında ne demiştik; ‘Bir gece ansızın gelebiliriz.’ Şimdi Afrin’de de aynı şeyi söylüyoruz. Bir gece ansızın gelebiliriz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları sonrası Suriye’nin Afrin kentinde bulunan PKK/PYD terör örgütüne ait mevziler TSK tarafından top atışına tutulurken, sınırın sıfır noktasında bulunan Ceylanpınar-Suriye sınırında önlemler artırıldı.

Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütünün kontrolünde bulunan Suriye’nin Afrin kentinde bulunan PYD terör örgütüne ait mevziler Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 155’lik kundak motorlu fırtına obüsleri tarafından ateş altına alınmaya başlandı.

Öte yandan Ceylanpınar ilçesinin Suriye’nin Rasulayn ilçesine sıfır noktasında olduğundan dolayı sınır hattında güvenlik üst seviyeye çıkartıldı. Güvenlik güçlerinin sınır hattı boyunca zırhlı araçlar ile devriye görevlerini icra etmeye başladı. İddiaya göre, sınır hattında bulunan tankların ve obüslerin namluları Rasulayn’a çevrilmiş durumda.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'AFRİN OPERASYONU' SİNYALİ

Yozgat’ta AK Parti 6. Olağan Kongresine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanında olduğu gibi Afrin’de de “bir gece ansızın gelebiliriz” diyerek, “Biz onların bu halini deşifre ettiğimiz için kendi işimize kalıyoruz. Arada bir kendilerine cevap vermek için iki kelam etmek zorunda kalıyoruz. Bizim için onun bunun ne dediğinin bir önemi yok. Biz önce Rabbimiz ne der ona bakarız. Ardından da milletimiz ne der ona bakarız. Fırat Kalkanı harekatında ne demiştik; ‘Bir gece ansızın gelebiliriz.’ Şimdi Afrin’de de aynı şeyi söylüyoruz. Bir gece ansızın gelebiliriz. Zaten bunların Yozgat’ta karşılığı yok. İnşallah en kısa sürede ülkemizin diğer yerlerinde de silinip gideler de yerlerini şöyle ülkesi ve milleti için çalışan bir muhalefet anlayışı alır” ifadesini kullandı.

HATAY'DA HAREKETLİLİK

Hatay'ın Suriye sınırında konuşlu topçu birliklerinin Afrin'deki PYD/PKK'ya ait birçok mevziyi vurmasıyla sınırda askeri hareketlilik de arttı. Kırıkhan ilçesi Sucu Mahallesi'nde bulunan sınırın sıfır noktasındaki Sucu Karakolu'nde görevli askerler 24 saat sınırda devriye gezerek Afrin bölgesinden yapılacak olası saldırılara karşı tedbir alıyor.

Suriye topraklarından olası bir saldırıya karşı havan tespit radarı da devreye sokuldu.

IRAK SINIRINDA SURİYE SINIRINA SEVKIYAT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu gün AK Parti Tokat 6. Olağan İl Kongresinde yaptığı, "Önümüzdeki günlerde güney sınırımızı terör örgütünden arındırma operasyonunu Afrin'le devam ettireceğiz. Bizi izlesinler ve şu anda sınırlarımızdaki en ufak bir taciz bizim için atılması gereken adımların işaret fişeğidir" açıklamasının ardından askeri hareketlilik başladı. Irak sınırındaki zırhlı araçlar, Suriye sınırına doğru yola çıktı.

Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcı, askeri malzeme taşıyan araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi. Güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edilen araçların, takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan, Suriye sınırında iş makinelerinin mevzi kazmaya devam ettiği görülürken, obüs toplarının da yönlerinin Afrin bölgesine çevrildiği gözlendi.

ASKERİ ARAÇLAR ŞANLIURFA'YA ULAŞTI

Mardin'de konuşlu birliklerden gönderilen askeri araçlar ve personel, zırhlı eskort eşliğinde Şanlıurfa'ya geldi. Çoğunluğu zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan 12 araçlık konvoy, daha sonra Gaziantep istikametine geçiş yaptı. Askeri personel de taşıyan araçların, Suriye sınırına konuşlanan birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

İHA

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TSK Ceylanpınar Suriye PKK PYD Afrin operasyon Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Türk askeri ergenekon ve balyoz davaları ile hapsedildi.türk askerinin genelkurmay başkanı terörist yapılarak hapsedildi.türk askeri el bab da suriye ve rus uçakları tarafından öldürüldü.türk askeri el bab da diri diri yakıldı.türk askeri15 temmuzda boğaz köprüsü üzerinde boğazlanarak öldürüldü.türk askeri mit tırları ile teröristlere silah gönderenleri yakaladığı için hapsedildi.türk askerinin genelkurmay başkanı 15 temmuzda esir alınıp boğazı kemerle sıkıldı.
MÜTTEFİKLERİMİZDEN DESTEK BEKLİYORUZ DEMİŞ.BU ADAMIN DÜNYADA MÜTTEFİKİ VAR MI.BAHÇELİDEN BAŞKA BU ADAMIN PEŞİNDEN GİDEN YOK.
ALLAHUEKBER! Vurun ASLANLAR Vurunki Günyüzü görmesin Çakallar Bugün ABD nin Yıkılışa Geçtiği Gündür.. Tarihi Unutmayın Allahın İzniyle itlerinide kendilerinide söküp atacağız Bu Topraklardan
GEÇTİ BORUN PAZARI.SÜR EŞŞEĞİ NİĞDE YE.ONU ESAD A SALDIRMADAN ÖNCE DÜŞÜNECEKTİN.
bu ne şidet Allah sabır versin.
Nefer lazım değin gelelim! Biz Beşiktaşlılar olarak, Deplasmana 50 Bin kişi gidiyoruz be... Zor gelmez bize bu VATAN.
abd zaten böyle birşey istiyor türkiye suriyeye girsin sonra güneydoğuyu karıştırsın diyesahi ne oldu bugün bilginiz var mı pkk yüksekovada karakola füze ile saldırdı durduk yere nerden çıktı bu füze Allah aşkına bakın söylüyorum işler çok karışacak sonumuz çok kötü
futbolu savaşa gitmek gibi yorumlamışsın.ya cephede diğer takım taraftarları ile karßılaşırsan?sen bu kafayla maça falan gitme.hastalıklı bir yorum bu.
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