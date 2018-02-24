Operasyon var demediler Kırıkhan’a diş tedavisine geldiler

Zeytin Dalı Harekatının sürdüğü Hatay’ın Kırıkhan ilçesi, operasyona rağmen diş tedavisi konusundaki şöhretinin de etkisiyle sağlık turizmine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Türkiye’nin birçok ilinden ve hatta İngiltere, Kıbrıs ve Arap ülkelerinden bile hastalar diş tedavisi için Kırıkhan’a gelmeye devam ediyor. Kırıkhan’da birçok diş hekimi üçüncü kuşak olarak mesleği sürdürürken, yaklaşık yarım asır önce dedesi tarafından kurulan klinikte mesleği icra eden Osman Murat Kelce’ye, yurt içi ve yurt dışından birçok hasta geliyor. Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde ikamet eden Osman Murat Kelce, ilçede bulunan birçok dişçi gibi dedesinin yaklaşık yarım asır önce kurduğu diş hekimi kliğinde, kuzenleriyle birlikte mesleği sürdürüyor. Dedesi tarafından sadece protez ve modern teknolojiden uzak kurulan diş hekimliği kliniğinde Kelce, üçüncü kuşak olarak dede mesleğini modern teknoloji ile devam ettiriyor. Türkiye’nin birçok ilinden diş tedavisi için gelen hastaların yanı sıra, İngiltere, Kıbrıs ve Arap ülkeleri olmak üzere birçok ülkeden hasta geliyor. Türkiye’nin Afrin’de terör mensuplarına yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı hakkında yapılan kara propagandalardan etkilenmediklerini belirten Kelce, yurt dışından gelen çekinmeden geldiklerini kaydetti. Dedesinin ve babasının dişçi olduğunu belirten üçüncü kuşak Diş Hekimi Osman Murat Kelce, modern teknolojinin olmadığı zamanlarda dedesinin protez diş üzerinde mesleği yürüttüğünü belirtti. Murat Kelce, “Burada diş hekimi yokmuş, dedem başlamış. Ustadan mesleği öğreniyor, tabi daha sonra protez üzerine bu mesleği yapıyor. Daha sonra dedem ilk olarak, kardeşini yurt dışında okutuyor. Daha sonra babam İstanbul’da diş hekimliğini okuyor, sonra ben ve kuzenlerimi var. Ben şuan üçüncü kuşak olarak devam ediyorum” diye konuştu.

Haritadan bakınca burada savaş var sanıyorlar Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatının başarılı bir şekilde yürütüldüğünü belirten Kelce, “Çok şükür Zeytin Dalı Harekatı, devletimizin, milletimizin ve ordumuzun gücüyle çok başarılı devam ediyor. Burada hiçbir rahatsızlık hissetmiyoruz. Kırıkhan’da bir operasyon varmış veya bir belirtisi varmış gibi bir rahatsızlık hissetmiyoruz. Bizim hastalarımız yurt dışından geliyorlar. Tabi ilk başta bundan tedirgin oluyorlar. Çünkü haritadan bakıyorlar Hatay Suriye sınırında, internet orada direk savaş var diye bakıyorlar. Sonra gelip burayı gördükten sonra, bir şeyin olmadığını görünce, içleri çok daha rahat bir şekilde geliyorlar ve tavsiye ediyorlar” diye belirtti. Her gelen hastanın kendi ailesinden biriymiş gibi tedavi ettiklerini belirten Kelce, “Kırıkhan şuan bu konuda bilinen bir yer. Sağlık turizmine katkı sağlamak için hastamıza, elimizden gelenin en iyisini yaparak, işlemlerini yapıyoruz. Sonra buradaki insanların sıcaklığını gördükçe, memnun oluyorlar. Bazıları da ev almak istiyor, tatilini burada geçirmek istiyor” ifadelerini kullandı.

Diş tedavisi için İngiltere’den Kırıkhan’a geldi

Diş tedavisi için İngiltere’den geldiğini belirten Kıbrıslı Mustafa Hasan Demir, “Dişimin altına inplant yapmak için geldim. Doktorlar burada çok iyi, çok sevdim. Üçüncü defadır geldim, kardeşim de geldi, yeğenim de geldi. Geldim hiç problem yok, insanlar iyi, alış veriş merkezleri iyi, hepsi iyi karşılıyor, fantastik, süper bir yer” dedi.

Kıbrıs’tan annesini getirdi, herkese tavsiye edeceğini söyledi

Kıbrıs Lefkoşa’dan dördüncü seferdir geldiğini ve yakınlarını da getirdiğini anlatan Müge Rüstemoğlu, “Televizyondan devamlı olarak Afrin’deki olayları takip ediyoruz. Gelirken biraz korku vardı. Sıkıntılıydım ama annemin rahatsızlığı nedeniyle gelmek zorundaydım. Geldikten sonra o sıkıntıyı yaşamadım. Yani televizyonda izlediğim gibi, etrafta tank, asker görmedim, o savaş ortamını, sıkıntıyı yaşamadım. Gayet huzurluyum, bu dördüncü-beşince seferdir geliyorum. Daha önce dayımın kızı gelmişti, dişlerini yaptırmıştı. Onun tavsiyesi ile geldim, benim de sıkıntılarım vardı. Tabi bizde de diş hekimleri var ama burada alınan tedaviler hem maddi hem manevi açıdan daha uygun oldu. Ben geldikten sonra oğullarımı falan getirdim, gidince tavsiye edeceğim” diye belirtti.