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Operasyonda ele geçenler askerleri bile şoke etti

GÜNCEL HABERLERİ | 23.12.2017 10:55 | Son Güncelleme 16 saat önce

Diyarbakır'ın Lice, Kulp Silvan, Hazro ve Kocaköy ilçeleri kırsalında 20 Aralık'ta başlanan narko-terör operasyonu, dün saat 22.00'da tamamlandı. Operasyon kapsamında, terör örgütüne ait 9 sığınak, 14 doğal mağara kullanılmaz hale getirilirken, 5 rokatatar sevk fişeği ile piyasa değeri 12 milyon 473 bin 400 lira olan toplam 836 kilo 46 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği, Lice, Kulp Silvan, Hazro ve Kocaköy olmak üzere 5 ilçe kırsalında 20 Aralık tarihinde başlanan narkto terör-operasyonuna ilişkin açıklama yapıldı. Diyarbakır'ın Lice, Kulp, Silvan, Hazro ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 20 Aralık 2017 Çarşamba günü saat 18.00'dan itibaren 'Bayrak-72 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil-2 Operasyonu'nun başlatıldığı ve 22 Aralık 2017 Cuma günü saat 22.00'de başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Silahlı terör örgütü üyeliğinden aranmakta olan 2 bölücü terör örgütü mensubu sağ olarak yakalanmış, teröristlerce kullanılan 9 adet sığınak ve 14 adet doğal mağara tespit edilmeyi müteakip, kullanılamaz hale getirilmiştir. Lice ilçesi Dolunay, Türeli ve Bağlan köyleri mülki sınırları içerisinde sığınak, mağara, ağaçlık, çalılık ve kayalık alanlara gizlenmiş ve toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde tespit edilen, 5 adet roketatar sevk fişeği, 2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 el telsizi, 3 adet 4'lü pil bloğu, 2 büyük tüp, 33 metre elektrik kablosu, 11 örgütsel kitap, bol miktarda giyim, yaşam, tıbbi malzeme ve mühimmat ele geçirilmesi sonrasında, Cumhuriyet Savcısının talimatı gereğince delil niteliğine haiz olanları muhafaza altına alınmış, diğerleri yerinde imha edilmiştir. Yol kontrol faaliyetleri ile adli aramalar neticesinde, 920 şahıs ve 266 aracın JABS sorgulaması yapılmış, operasyonbölgesindeki 64 konut ve eklentisinde adli arama gerçekleştirilmiş, 2'si silahlı terör örgütü üyeliğinden aranan olmak üzere toplam 10 şüpheli yakalanmayı müteakip, haklarında gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Narko-terörizmle mücadele faaliyeti kapsamında; Lice ve Kocaköy ilçeleri kırsal alanında icra edilen adli ve temas arama faaliyetleri neticesinde, piyasa değeri 12 milyon 473 bin 400 lira olan 821.76 kg toz ve 14.7 kilogram kubar olmak üzere toplam 836. 46 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiş olup, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir." (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
operasyon esrar Lice Diyarbakır Kulp

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bu Diyarbakırlılar namusu şerefiyle para kazanmayı bilmiyorlar mı yahu..her türlü pisliğin arkasında hep Diyarbakır Mardin Tunceli liler var..
@hinterlandtime ahlak yoksunu diyarbakırlar mardinler tunceliler ve bu güzel ülkemin doğusu batısı kuzeylisi güneylisi hepsi söz meclisten dışarı eşek gibi calışıp aslan gibi yemesini biliyorlar bu olay ve benzerleri ülkenin dört bir yanında yaşanıyor sadece doğu ve güney doğuda yaşanmıyor bunu aklına koy
mili servettir ya.niye imha ediyorsunuz.850 kilo yu yerli malı haftasında dagıtın müptezellere.nimet ya
@kemalkaya123 bunun vebalini ödeyemezler ıhtıyacı olanlara yardım etsenıze topraktan bıtmıyormu
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