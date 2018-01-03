Operasyonda gözaltına alınan PKK'lı öyle biri çıktı ki

Diyarbakır'da, PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda elde edilen belgelerin incelenmesinin ardından, terörizmin finansmanı ile ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, terör örgütüne aktarılmak üzere bazı şirket ve kişilerden 9 milyon 124 bin Türk Lirası, 474 bin 900 dolar ve 50 bin euro topladıkları ve ya örgüte yardım ettikleri iddia edilen 53 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 13'ü tutuklandı. Diğer soruşturma kapsamında, güvenlik güçlerinin operasyonunda etkisiz hale getirilen 3 teröristin üzerinden çıkan belgelerde ise Diyarbakır'da güvenlik güçlerine ait zırhlı araçların bakım ve onarımlarının yapıldığı birden fazla şirketin bayisi konumunda olan 1 kişi tutuklandı.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; 2016 yılının Kasım ayından itibaren Lice ve Kulp ilçesi kırsalında düzenlenen 3 operasyonda etkisiz hale getirilen PKK/KCK'lı teröristlerin üzerlerinde ve barınaklarında ele geçirilen örgütsel döküman ve dijital verilerin incelendiği belirtildi. İnceleme sonucunda, terör örgütünün finans kaynakları ile ilgili sabit delillere ulaşıldığı kaydedildi. Açıklamada, terör örgütünün finans kaynaklarına ilişkin delillerin elde edilmesi üzerine 23 Aralık 2016 tarihinden itibaren konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: