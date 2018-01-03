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Operasyonda gözaltına alınan PKK'lı öyle biri çıktı ki

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 13:37 | Son Güncelleme 48 dakika önce

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK’nın finans kaynaklarına yönelik yürütülen operasyonda 13 kişi tutuklandı.

Operasyonda gözaltına alınan PKK'lı öyle biri çıktı ki

Diyarbakır'da, PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda elde edilen belgelerin incelenmesinin ardından, terörizmin finansmanı ile ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, terör örgütüne aktarılmak üzere bazı şirket ve kişilerden 9 milyon 124 bin Türk Lirası, 474 bin 900 dolar ve 50 bin euro topladıkları ve ya örgüte yardım ettikleri iddia edilen 53 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 13'ü tutuklandı. Diğer soruşturma kapsamında, güvenlik güçlerinin operasyonunda etkisiz hale getirilen 3 teröristin üzerinden çıkan belgelerde ise Diyarbakır'da güvenlik güçlerine ait zırhlı araçların bakım ve onarımlarının yapıldığı birden fazla şirketin bayisi konumunda olan 1 kişi tutuklandı.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; 2016 yılının Kasım ayından itibaren Lice ve Kulp ilçesi kırsalında düzenlenen 3 operasyonda etkisiz hale getirilen PKK/KCK'lı teröristlerin üzerlerinde ve barınaklarında ele geçirilen örgütsel döküman ve dijital verilerin incelendiği belirtildi. İnceleme sonucunda, terör örgütünün finans kaynakları ile ilgili sabit delillere ulaşıldığı kaydedildi. Açıklamada, terör örgütünün finans kaynaklarına ilişkin delillerin elde edilmesi üzerine 23 Aralık 2016 tarihinden itibaren konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca, terörizmin finansmanı bağlamında; insan gücü, silah, mühimmat, erzak, yaşam ve giyim malzemelerinin temini ile terörist eylemlerin gerçekleştirilebilmesi maksadıyla, bazı şahıs ve şirketlerden 9 milyon 124 bin Türk Lirası, 474 bin 900 dolar ve 50 bin avro para alınması ya da anılan şahıs ve şirketlerce bölücü terör örgütü mensuplarına yardımda bulunulmasıyla ilgili elde edilen sabit delillere istinaden, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında, davet edilerek çağırılan 53 şahıs/şirket şüphelisinden 13 kişi tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 40 şahıs serbest bırakılmıştır."

ZIRHLI ARAÇLARI TAMİR EDEN ŞİRKETİN YETKİLİSİ TUTUKLANDI

Valilik açıklamasında, Diyarbakır MİT Bölge Başkanlığı ile ortak yürütülen istihbari çalışmalar ve 28 Kasım-1 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen 'Bayrak-69 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayraktar Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 3 teröristin üzerinden çıkan örgütsel dokümanların da incelendiği belirtildi. Bu operasyonla ilgili açıklamada ise şöyle denildi:

"İnceleme neticesinde; bölücü terör örgütü mensuplarına maddi yardımda bulunduğu yönünde suç delili elde edilen ve aynı zamanda Diyarbakır'daki güvenlik güçlerine ait zırhlı araçların bakım ve onarımlarının yapıldığı birden fazla ticari şirket yetkili/bayisi konumundaki şüpheli bir şahıs 'Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet etmek' suçlamasıyla 11 Aralık 2017 tarihinde tutuklanmıştır."

'ETKİLİ VE BAŞARILI SONUÇLAR ELDE EDİLDİ'

Valilik açıklamasında, 'terörizmin finansmanının önlenmesi' konusunda etkili ve başarılı sonuçlar elde edildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Bölücü terör örgütü mensuplarının uyuşturucu madde ticareti, yerel yönetimlerden aktarılan kaynaklar ve bir kısım iş adamı/şirketlerden sağlamış olduğu gelirlerin engellenmesi maksadıyla, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmalar esnasında, suçun bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmekte olduğu hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığına ilişkin elde edilen delillere istinaden, maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi amacıyla, bazı iş adamlarının mal varlıkları ile şirket yönetimlerine denetim kayyumu atanması sonrasında, 'Terörizmin finansmanının önlenmesi' konusunda etkili ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, teröristle mücadele, terörizmin finansmanı ve PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Başsavcılığı Diyarbakır PKK

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Allah Devlete Millete zeval vermesin Vatandaşlarına ; Doğan Çocuğu için "süt"parası Ana babasına Çay ikram ettiği için "Yaşlıya bakım" parası veren Bir Devlete İhanet edeni Allah iki cihanda kahretsin
Amin
Bunlar zırhlı araçlara takip jipi de takmışlardır...
PEKİ BUNLARA BU ARAÇLARI TAMİR VE BAKIM MÜSADESİNİ KİM VERİYOR ACABA?
Yekün hesap toplama da yapmışlar,ama kdv yi koymamışlar!Vay vergi kaçakçıları sizi.
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