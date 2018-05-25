"Operasyonlar kutlu yürüyüşümüzü engelleyemeyecek"

KOCAELİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "İster dolar operasyonu yapmaya kalksınlar, ister başka operasyonlar yapmaya kalksınlar, biz birlik ve beraberliğimizi sürdürdüğümüz sürece Allah'ın izniyle bunlar hiç birisi bizim kutlu yürüyüşümüzü engelleyemeyecek." dedi.
Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde, AK Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Part Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt ve bazı partililerle birlikte esnaf ziyareti yapan Işık, burada vatandaşlarla sohbet etti, ramazanlarını kutladı. Işık, esnaf ziyareti esnasında bir fırında ramazan pidesi de yaptı.
Esnaf ziyareti sonrası Körfez Belediyesi tarafından Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde vatandaşlara verilen iftar programında konuşan Işık, vatandaşların ramazan ayını tebrik etti, sağlık, sıhhat, afiyet ve huzur içerisinde önce Kadir Gecesi'ni idrak etmeyi, daha sonra da Ramazan Bayramı'na erişmelerini diledi.
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'a da nezih ve güzel bir ortamda güzide bir topluluğu buluşturduğu için teşekkür eden Işık, "Körfez'imiz başta olmak üzere şehrimizin, ülkemizin her bir yerinde böylesine güzel ve nezih mekanlar var. Böylesine nezih mekanlarda iftar yapmak hepimiz için ayrı bir güzellik ve ayrıcalık. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi bir kaç sene içerisinde yapılıp, tamamlandı. Şu anda hem kapalı oto park olarak hem pazar yeri olarak hemde düğünlerde, cemiyetlerde, ramazanda toplu iftar programlarında geniş bir kullanım imkanına sahip olduğumuz tesis olarak bizlere hizmet veriyor. Körfez ilçemize bunun gibi çok sayıda güzel eserler kazandırdığı için belediye başkanımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.
-"İnşallah hep birlikte bu engelleri aşacağız"
Türkiye'de birlik ve beraberliğin devam ettiği sürece bu tür eserlerin ve hizmetlerin artarak devam edeceğini vurgulayan Işık, şunları kaydetti:
"Yeter ki, birliğimiz, beraberliğimiz bozulmasın. Yeter ki, Türkiye'nin kutlu yürüyüşünde Türkiye'nin ayağı tökezlemesin. Türkiye'nin önüne engel konmasın. Önümüzde hangi engeller olursa olsun inşallah hep birlikte bu engelleri aşacağız. İster dolar operasyonu yapmaya kalksınlar, ister başka operasyonlar yapmaya kalksınlar, biz birlik ve beraberliğimizi sürdürdüğümüz sürece, Allah'ın izniyle bunların hiçbirisi bizim kutlu yürüyüşümüzü engelleyemeyecek. Bundan dolayı özellikle milletimize şükran borcumuz var."
Işık, milletin, bugüne kadar Türkiye ile ilgili her senaryoyu boşa çıkardığını belirterek, "Türkiye ile ilgili masa başında yazlan her oyunu sahada etkisiz hale getiren feraset sahibi bir milletimiz var. Sizlere şükran borçluyuz. İnşallah önümüzdeki süreçte de yazılan her senaryoyu, Türkiye için yazılan her oyunu inşallah sizler bozmaya devam edeceksiniz. Birlikte yürümeye devam edeceğiz. Ülkemizi büyütmeye, milletimizi daha müreffeh bir seviyeye çıkarmaya, gençlerimize, çocuklarımıza çok daha güçlü bir Türkiye oluşturmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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