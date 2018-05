"Operasyonlar kutlu yürüyüşümüzü engelleyemeyecek"

-"İnşallah hep birlikte bu engelleri aşacağız"

Türkiye'de birlik ve beraberliğin devam ettiği sürece bu tür eserlerin ve hizmetlerin artarak devam edeceğini vurgulayan Işık, şunları kaydetti:

"Yeter ki, birliğimiz, beraberliğimiz bozulmasın. Yeter ki, Türkiye'nin kutlu yürüyüşünde Türkiye'nin ayağı tökezlemesin. Türkiye'nin önüne engel konmasın. Önümüzde hangi engeller olursa olsun inşallah hep birlikte bu engelleri aşacağız. İster dolar operasyonu yapmaya kalksınlar, ister başka operasyonlar yapmaya kalksınlar, biz birlik ve beraberliğimizi sürdürdüğümüz sürece, Allah'ın izniyle bunların hiçbirisi bizim kutlu yürüyüşümüzü engelleyemeyecek. Bundan dolayı özellikle milletimize şükran borcumuz var."

Işık, milletin, bugüne kadar Türkiye ile ilgili her senaryoyu boşa çıkardığını belirterek, "Türkiye ile ilgili masa başında yazlan her oyunu sahada etkisiz hale getiren feraset sahibi bir milletimiz var. Sizlere şükran borçluyuz. İnşallah önümüzdeki süreçte de yazılan her senaryoyu, Türkiye için yazılan her oyunu inşallah sizler bozmaya devam edeceksiniz. Birlikte yürümeye devam edeceğiz. Ülkemizi büyütmeye, milletimizi daha müreffeh bir seviyeye çıkarmaya, gençlerimize, çocuklarımıza çok daha güçlü bir Türkiye oluşturmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.