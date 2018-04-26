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Opet Fuchs yeni mezunlara iş, öğrencilere staj imkanı veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 12:00 | Son Güncelleme

Opet Fuchs İnsan Kaynakları Birimi, İstanbul Teknik Üniversitesi Kariyer Zirvesi ve Boğaziçi Üniversitesi Kariyer Günleri’ni ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Opet Fuchs İnsan Kaynakları Birimi, sektördeki nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için İstanbul Teknik Üniversitesi Kariyer Zirvesi ve Boğaziçi Üniversitesi Kariyer Günleri’ni ziyaret etti.

Opet Fuchs açıklamasına göre, 2018’de 6 yeni mezun ve 18 stajyeri OPET Fuchs bünyesine katmayı hedefleyen ekip, son sınıf öğrencileriyle iş görüşmesi yaparken, ,alt sınıflardaki öğrencilere ise staj imkanlarını tanıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opet Fuchs İnsan Kaynakları Müdürü Ayşegül Özel Çelenk, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanlara kavuşabilmesi için öğrencilere mezun olmadan ulaşmanın önemine dikkati çekti.

Her yıl üniversitelerle işbirliği yaparak, öğrencilere hem şirketin sektördeki yerini anlattıklarını hem de sektörün beklentilerini paylaştıklarını belirten Çelenk, şunları kaydetti:

"Bu yıl Koç Üniversitesi öğrencileri bizi ziyaret ederken, biz de İTÜ Kariyer Zirvesi ve Boğaziçi Üniversitesi Kariyer Günleri’ne katılarak, öğrencilerimizle bir araya geldik, mülakatlar yaptık. Konuya ilgi duyan, bizimle çalışmak isteyen gençlerimizi şirketimize davet ederek ilgilendikleri departmanların yetkilileriyle görüşmelerini sağlıyoruz. Böylece başvurdukları bölümün iş süreçleri hakkında bilgi sahibi oluyor ve kararlarını ona göre verebiliyorlar. Hedefimiz hem ülkemizin istihdamına katkı sağlamak hem de yeni mezunlarımızı iş dünyasına hazırlamak. Çalışma enerjisi yüksek yeni mezunları aramıza katarak, şirketimizin dinamikliğini de koruyoruz."

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