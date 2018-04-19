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Oprukçu, muhtarların taleplerini dinledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 10:33 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu, Ulus Parkı’nda Yüreğir ve Seyhan ilçesine bağlı 17 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.Ulus Parkı’nda gerçekleştirilen toplantıya Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu, Havutlu, Yunusoğlu Hürriyet ve Haydaroğlu mahalleleri ile Seyhan ilçesine bağlı Küçük Dikili, Alidede, Ahmet Remzi Yüreğir, Tepebağ, Yenibey, Akkapı, Ulucami, Hurmalı, Şehit Duran, Karasoku, Mekan, Mestanzade ve Mirza Çelebi mahallelerinin muhtarları katıldı.Muhtarlarla karşılıklı fikir alışverişinde bulunmanın önemini vurgulayan Hüseyin Oprukçu, böyle toplantıların verimliliği ve hizmet kalitesini artırdığını ifade etti.

Oprukçu, muhtarların taleplerini dinledi

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu, Ulus Parkı’nda Yüreğir ve Seyhan ilçesine bağlı 17 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.
Ulus Parkı’nda gerçekleştirilen toplantıya Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu, Havutlu, Yunusoğlu Hürriyet ve Haydaroğlu mahalleleri ile Seyhan ilçesine bağlı Küçük Dikili, Alidede, Ahmet Remzi Yüreğir, Tepebağ, Yenibey, Akkapı, Ulucami, Hurmalı, Şehit Duran, Karasoku, Mekan, Mestanzade ve Mirza Çelebi mahallelerinin muhtarları katıldı.
Muhtarlarla karşılıklı fikir alışverişinde bulunmanın önemini vurgulayan Hüseyin Oprukçu, böyle toplantıların verimliliği ve hizmet kalitesini artırdığını ifade etti. Oprukçu, “Vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek ve mahallelerimizin sorunlarına kalıcı çözümler getirmek için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz’’ diyerek muhtarların mahalleleri ile ilgili sorunlarının çözümüne açık olduklarının altını çizdi.
ASKİ’nin mahallelerine yaptığı hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getiren muhtarlar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye, Genel Müdür Hüseyin Oprukçu’ya ve ASKİ personeline teşekkür etti.

Oprukçu, muhtarların taleplerini dinledi

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