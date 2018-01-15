"Orada Duruverseydi Zaman" 20 Ocak'ta sahnelenecek

İSTANBUL (AA) - Müzisyen Pınar Ayhan'ın tek kişilik müzikal belgeseli "Orada Duruverseydi Zaman" sanatseverlerle buluşacak.
Fulya Sanat'ta sahnelenecek gösteri, 20 Ocak'ta saat 20.30'da izlenebilecek.
Gösteride, henüz üç yaşındaki genç Türkiye Cumhuriyeti'ni 86 gün boyunca dolaştırıp dünyaya tanıtan Karadeniz Vapuru'nun serüveninin yanı sıra dünyanın bir ucundan Çanakkale'ye gelen Anzaklar, Özsoy Operasının çılgın öyküsü, köy enstitüleri, ünlü ozanların az bilinen aşk hikayeleri de yer alacak.
Daha önce Ankara, İstanbul, Eskişehir, Antalya, Bursa, Kayseri ve Muğla'da 19 kez sahnelenen müzikal belgeselin 20'ncisi İstanbul'da sahnelenecek.
(AA)
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