Oral Özer kimdir? Saldırıya uğrayan Oral Özer'in son durumu nedir?

Oral Özer, dün akşam Kadıköy'de bar çalışanları tarafından dayak atıldığı iddia edildi. Hastanelik olan Oral Özer, Twitter hesabından olayları tek tek anlattı. Oral Özer, Kadıköy'de bir barda bulunduğu sırada silahlı saldırının gerçekleştiğini söyledi. Bu saldırıdan bir dakika sonra bir müşteriyle tartışmaya giren bar çalışanlarına müdahale ederek “Yanlış adama kızıyorsunuz” diyen sinema ve dizi oyuncusu Oral Özer’e bar çalışanları tarafından dayak atıldığı ileri sürüldü. Bu olay sonrasında Oral Özer kimdir merak edilmeye başlandı. Oral Özer hangi dizilerde filmlerde oynadı? İşte detaylı bilgiler...
Oral Özer, 01 Ocak 1983 yılında İskenderun'da doğdu. Oral Özer, tiyatro eğitimine Ankara Sanat Tiyatrosu'nda başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde bir yıl okuduktan sonra Oral Özer, Haldun Dormen'in birçok müzikal projesinde asistanlık yaptı. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde burslu olarak okuyan 35 yaşındaki Oral Özer, Tiyatro Kedi'deki projelerde de yer aldı.
OYNADIĞI DİZİLER
Çukurdere - 2018
Yaşamayanlar - 2018
Bir Mucize Olsun - 2018
Sevda Kuşun Kanadında - 2016
Kara Sevda - 2016
Gamsız Hayat - 2015
Kurt Seyit ve Şur - 2014
Darbe - 2014
Aşk Emek İster - 2013
Evdeki Yabancılar - 2012
Kanıt - 2010
Uygun Adım Aşk - 2009
Emret Komutanım - 2008
Derman - 2008
Ateşle Barut - 2008
Leylan - 2007
Duvar - 2007
Arka Sıradakiler - 2009 - 2011
Doktorlar - 2007
Beşinci Boyut - 2005
Büyük Buluşma - 2004
Avrupa Yakası 2009
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