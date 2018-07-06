Oral Özer kimdir? Saldırıya uğrayan Oral Özer'in son durumu nedir?

Oral Özer, dün akşam Kadıköy'de bar çalışanları tarafından dayak atıldığı iddia edildi. Hastanelik olan Oral Özer, Twitter hesabından olayları tek tek anlattı. Oral Özer, Kadıköy'de bir barda bulunduğu sırada silahlı saldırının gerçekleştiğini söyledi. Bu saldırıdan bir dakika sonra bir müşteriyle tartışmaya giren bar çalışanlarına müdahale ederek “Yanlış adama kızıyorsunuz” diyen sinema ve dizi oyuncusu Oral Özer’e bar çalışanları tarafından dayak atıldığı ileri sürüldü. Bu olay sonrasında Oral Özer kimdir merak edilmeye başlandı. Oral Özer hangi dizilerde filmlerde oynadı? İşte detaylı bilgiler...

ORAL ÖZER KİMDİR?

Oral Özer, 01 Ocak 1983 yılında İskenderun'da doğdu. Oral Özer, tiyatro eğitimine Ankara Sanat Tiyatrosu'nda başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde bir yıl okuduktan sonra Oral Özer, Haldun Dormen'in birçok müzikal projesinde asistanlık yaptı. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde burslu olarak okuyan 35 yaşındaki Oral Özer, Tiyatro Kedi'deki projelerde de yer aldı.