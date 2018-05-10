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Orban 4. kez Macaristan Başbakanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 16:12 | Son Güncelleme

Viktor Orban, Ulusal Mecliste yapılan oylamada yeniden Başbakan seçildi

BUDAPEŞTE (AA) - Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) Genel Başkanı Viktor Orban, Macaristan Ulusal Meclisindeki oylamada tekrar Başbakan seçilerek göreve başladı.

Toplam 199 sandalyeye sahip Ulusal Mecliste yapılan gizli oylamada Orban, 134 milletvekilinin oyunu aldı. Oylamada, 28 milletvekili "hayır" oyu kullandı.

Başbakan seçilen Fidesz Genel Başkanı Orban, oylama sonrası parlamentoda yemin ederek görevine resmen başladı.

Viktor Orban, bugünkü oylama neticesinde 1998, 2010 ve 2014 sonrası dördüncü kez başbakan seçilmiş oldu.

- Fidesz-KDNP koalisyonu oyların yüzde 49'unu aldı

Ülkede 8 Nisan'da düzenlenen seçim sonuçlarına göre, iktidardaki Fidesz ve KDNP ittifakı oyların yüzde 49'u, Jobbik yüzde 19'u, MSZP-PM yüzde 11'ini, LMP yüzde 7'si, DK ise yüzde 5'ini alarak Mecliste temsil hakkı kazanmıştı.

5 partinin grup kurduğu parlamentoda, Fidesz 117, Jobbik 26, Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) 16, Macaristan Sosyalist Parti (MSZP) 15, Demokratik Koalisyonu (DK) 9, Yeşiller Partisi (LMP) 9 ve Macaristan için Diyalog Partisi (PM) 5 milletvekiliyle temsil edilecek.

Mecliste ayrıca birer bağımsız ve Alman azınlık temsilcisi milletvekili olarak görev yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
Fidesz Macaristan Viktor Orban

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