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Orban'dan Batı Avrupa'ya demokrasi tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 20:49 | Son Güncelleme

Macaristan Başbakanı Viktor Orban: "Liberal demokrasi, liberal olup ama demokratik olmayan bir duruma dönüştü. Batı Avrupa'da ifade özgürlüğünün kısıtlanması ve sansür genel bir duruma dönüştü"

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Batı Avrupa'da ifade özgürlüğünün kısıtlandığını ve sansürün yaygınlaştığını iddia etti.

Romanya'nın Baile Tusnad kentinde katıldığı bir programda konuşan Orban, Avrupa'nın halihazırdaki yöneticilerinin ön yargılı olduğunu, liberallerin tarafını tuttuğunu ve Orta Avrupa ülkeleri aleyhine faaliyetlerde bulunduğunu savundu.

Batı Avrupa'da ifade özgürlüğünün kısıtlandığını ve sansürün genel bir duruma dönüştüğüne dikkati çeken Başbakan Orban, ''Liberal demokrasi, liberal olup ama demokratik olmayan bir duruma dönüştü. Batı Avrupa'da ifade özgürlüğünün kısıtlanması ve sansür genel bir duruma dönüştü.'' dedi.

Liberal Avrupa elitinin aslını reddederek, Hristiyan temellere dayalı Avrupa yerine açık toplum Avrupası inşa etmeye çalıştığını öne süren Orban, ''Avrupa'nın eliti iflas etti. Bu iflasın da sembolü günleri sayılı olan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu.'' diye konuştu.

Viktor Orban, gelecek yıl düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçimlerinde seçmenlerin Avrupa elitinin de geleceği hakkında karar vereceğini ifade etti.

Konuşmasında liberal demokrasiyi de eleştiren Orban, liberal demokrasinin sığınmacıları ve çok kültürlülüğü savunduğunu, buna karşın Hristiyan demokrasinin ise Hristiyan kültürünü ve göçmen karşıtlığına öncelik verdiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Macaristan Macaristan Başbakanı Viktor Orban

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