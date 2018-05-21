Orbital ATK NASA için UUİ'ye nakliye aracı gönderdi

CAPE CANAVERAL (AA) - Orbital ATK şirketi, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) için Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) nakliye aracı gönderdi.

Antares roketiyle yörüngeye fırlatılan Cygnus kapsülünün perşembe günü UUİ'ye ulaşması bekleniyor.

Kapsülde, çimento karma deneyi, atom soğutma çemberi, gelecek ay yapılacak uzay yürüyüşü için gerekli malzeme, bilgisayar ve istasyondaki 6 astronot için gıda ürünleri bulunuyor.

Orbital ATK, Cygnus ile NASA için 9. nakliye işini yapıyor. SpaceX şirketi de NASA'ya nakliye araçları sağlıyor.

UUİ'de halihazırda 3 Amerikalı, 2 Rus ve bir Japon astronot görev yapıyor. Astronotlardan 3'ünün haziran başında Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

