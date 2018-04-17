Ordu 1 milyon turist hedefine yaklaştı

Ordu Valiliğince yürütülen "1 Milyon Turist" kampanyası kapsamında kentte gelen turist sayısı 2016 yılında 602 bin iken 2017'de yüzde 13 artarak 750 bine çıktı.
Vali Seddar Yavuz, 15-22 Nisan'da kutlanan Turizm Haftası dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ve beraberindekileri makamında kabul etti.
Yavuz, ziyarette yaptığı konuşmasında Ordu'da turizmin gelişmesi için çalışmaların devam edeceğini söyledi. Turizmde altyapı sorunlarının giderilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığından aktarılan kaynaklar ile Ordu turizminin daha iyi bir noktaya geldiğini ifade eden Yavuz, son yıllarda Ordu’da ve bölgede önemli bir turizm hareketi görüldüğünü belirtti.
2017 yılında Ordu'da 705 bin turistin ağırlandığına, bunların 70 bininin yabancı turist olduğuna işaret eden Vali Yavuz, bu yıl önemli tanıtım ataklarına devam edeceklerini aktardı. Vali Yavuz, şöyle konuştu:
"Arap ülkelerinin Ordu'ya yakından ilgisi devam ediyor. Kış boyu birçok televizyon programı yaptırdık. Özellikle Al Arabiya televizyonunun ana haber bültenlerinde röportajlarımız yayınlandı. Yine yakın bir zamanda Katar'la çok ciddi işbirliği yapıyoruz. Katar televizyonu özellikle Ordu üzerinde bir çekim yapacak. Ön görüşmelerimizi yaptık. Kısa sürede çok büyük bir ekiple burada olacaklar. Katar, Ordu'ya çok yakın bir ilgi, alaka duyuyor. Hiç endişe etmeyin turizmdeki tanıtım atağımız bitmiş değil."
Yavuz, yapılan çalışmalar ile Ordu'nun rakiplerini geride bırakabileceğini söyledi. Daha fazla turist için atılması gereken adımların olduğuna dikkati çeken Vali Yavuz, şunları kaydetti:
"Hala işin başındayız. Bunu net bir şekilde söylememiz gerekir. Başta insanımızı yetiştirmek, sektörde yetişmiş insan gücü ve konaklama tesislerinin hazır olması, coğrafyamızın güzelliklerini ortaya koyabilecek çeşitli aktivitelerin arttırılması gerekiyor. Mesela kano ve trekking dahil olmak üzere birçok alanı bulmamız gerekiyor. Altyapı ile ilgili hala ciddi sorunlarımız var. Bugün itibariyle çalışmalara başladık. Özellikle şelale yolları olmak üzere turistik mekanların çevre düzenlemesi, tarihi yerlerin restorasyonu dahil olmak üzere önemli işler yapıyoruz."
Ordu Valiliğince yürütülen "1 Milyon Turist" kampanyası kapsamında 2016 yılında kentte gelen turist sayısı 602 bin olarak açıklanmıştı.
Son dakika! Hükümet, CHP, HDP ve İYİ Parti'den erken seçim çağrısına ilk yorum
Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...
Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması
Son dakika! TIR ile minibüs çarpıştı! Vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Trende ilişkiye giren çift bu halde yakalandı
ABD Kongresi üyelerinden Suriye saldırısına eleştiri: Zayıf bir cevap
Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!
Trump'tan Rusya'ya ek yaptırımları erteleme kararı
Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!
İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza! Bebekli araç takla attı
WhatsApp’a 16 yaş sınırı gelebilir!
İşte sosyal medyadaki yeni çılgınlık! Daha fazla kilo verebilmek için...
Whatsapp'ta milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bomba gelişme
Okuyucu Yorumları 0 yorum