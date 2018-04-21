HABER

Ordu Barosunun 60. yıl etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 23:04 | Son Güncelleme

Etkinliğe TBB Başkanı Feyzioğlu da katıldı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Ordu Barosunun 60. yıl etkinliği kapsamında düzenlenen programa katıldı.

Feyzioğlu, Altınordu ilçesindeki otelde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, Ordu'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

TBB'de uzun yıllardır yöneticilik yaptığını anımsatan Feyzioğlu, baro başkanlığı adaylığı ve seçim süreci sonrasına ilişkin anılarını paylaştı.

Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz ise bugün itibarıyla aktif üye sayılarının 390'a ulaştığını aktardı.

Baronun, kuruluşundan bu yana her zaman ilin en güçlü, ses getiren ve başarılı meslek örgütlerinden olduğunu vurgulayan Poyraz, meslek içi çalışmalarının yanında toplum sözcülüğünü de üstlendiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Poyraz, Feyzioğlu'na katılımı dolayısıyla plaket sundu. Daha sonra meslekte 40 ve 50. yılını dolduran avukatlara plaket verildi.

15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Saldırı timi polis yelekleriyle yakalandı!Saldırı timi polis yelekleriyle yakalandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararında etkili olan anketin sonuçlarıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararında etkili olan anketin sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
etkinlik ordu ordu barosu TBB Başkanı Metin Feyzioğlu

En Çok Okunan Haberler

Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray maç özeti (Puan durumu)

Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray maç özeti (Puan durumu)

Damadın şakası kötü bitti

Damadın şakası kötü bitti

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, NTV canlı yayınında 24 Haziran'daki erken seçimle ilgili çarpıcı açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, NTV canlı yayınında 24 Haziran'daki erken seçimle ilgili çarpıcı açıklamalar

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Elazığ’da gece yarısı feci kaza: Yaralılar var

Elazığ’da gece yarısı feci kaza: Yaralılar var

Erdoğan'dan Adil Öksüz açıklaması: İstihbarat doğru çıkarsa adım atacağız

Erdoğan'dan Adil Öksüz açıklaması: İstihbarat doğru çıkarsa adım atacağız

Ürdün'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği

Ürdün'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: 'Herkes boyunun ölçüsünü alacak'

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: 'Herkes boyunun ölçüsünü alacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, NTV canlı yayınında 24 Haziran'daki erken seçimle ilgili çarpıcı açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, NTV canlı yayınında 24 Haziran'daki erken seçimle ilgili çarpıcı açıklamalar

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.