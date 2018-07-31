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Ordu'da hafif ticari araç 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 15:42 | Son Güncelleme

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde hafif ticari aracın yaklaşık 400 metrelik uçurumdan yuvarlanması sonucu, 3 kişi yaralandı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün Gürgentepe ilçesi Işıktepe Mahallesi-Kabataş yolu üzerinde meydana gelen kazada Soner Arıkan yönetimindeki araç, kontrolden çıkarak 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada yaralanan Soner Arıkan, eşi Canan Arıkan ve ismi öğrenilemeyen 1 çocuk, itfaiye ve sağlık ekipleri ile vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
ordu Kaza trafik kazası

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