Ordu'da hafif ticari araç 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı

Dün Gürgentepe ilçesi Işıktepe Mahallesi-Kabataş yolu üzerinde meydana gelen kazada Soner Arıkan yönetimindeki araç, kontrolden çıkarak 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada yaralanan Soner Arıkan, eşi Canan Arıkan ve ismi öğrenilemeyen 1 çocuk, itfaiye ve sağlık ekipleri ile vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
DHA
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