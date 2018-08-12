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Ordu'da heyelan alarmı! Evler tek tek boşaltıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 10:55 | Son Güncelleme

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde şiddetli yağışın ardından 18 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Ordu'da heyelan alarmı! Evler tek tek boşaltıldı

Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece şiddetli yağışın ilçede etkili olduğunu söyledi.

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Yağışın etkili olmaya başlamasıyla heyelan riskinin bulunduğu bazı mahallelerdeki 18 evin tedbir amaçlı tahliye edildiğini aktaran Yanık, evlerde bulunan 77 kişinin yurtlara yerleştirildiğini kaydetti.

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Yanık, ilçede yağmurun şiddetini azaltmasıyla vatandaşların yeniden evlerine gönderileceğini ifade etti.

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Öte yandan şiddetli yağış nedeniyle İkizce ilçesinde de bazı mahallelerde heyelan meydana geldi.

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Belediye ekipleri, heyelan nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ordu yağış heyelan Çaybaşı ismet yanık

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
AALOOOOO EVLERİ BOŞALTIN ÇOCUK OLACAK TAMAAMMM.
Yaşasın ak partili Karadenizli mütahitler onların yaptığı evler tüm bilimsel araştırmalar gerçekleştirip en uygun dere yatağına yapılmaktadır
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