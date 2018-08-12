Korkutan görüntü! Yağmur bulutları yeniden Karadeniz üstünde

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Samsun 10'uncu Bölge Müdürlüğü verilerine göre, her iki ilçede de kuvvetli sağanak beklendiği vurgulandı. İkizce ve Çaybaşı ilçeleri çevresinde metrekareye saatte 21 ila 50 kilogram yağış düşeceği tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Öte yandan, selin ardından yaralar sarılmaya başlanırken, yağmur bulutlarının yeniden Karadeniz üstünde toplanması ortaya ürkütücü görüntüler çıkardı.

