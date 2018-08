Ordu'da sel fakelati! Köprüler yıkıldı, vali uyardı: Yola çıkmayın

Can kaybının olmamasının tek tesellileri olduğunu ifade eden Yanık, şunları kaydetti:

AK Parti Milletvekili Metin Gündoğdu şunları söyledi: " Ordulu hemşerilerimize geçmiş olsun diyorum. Bir haftadır Ordu genelini etkisi altına alan yağışlar neticesinde bir haftadır sel ve su baskınları yaşanıyor. Bugün de yağışların artması neticesinde Ordu'nun Ünye tarafında Karadeniz Otoyolu trafiğe kapatıldı. Orada mahsur kalanlar var. AFAD Başkanımız ekiplerin tamamını oraya yönlendirdi. Şu anda büyükşehir belediyemizin ekipleri o bölgede, Ünye, Fatsa bölgelerimiz o bölgede. Karayolları bölge müdürümüz o bölgede. Tabi Allah hiç kimsenin başına böyle bir felaket vermesin. Sel felaketi can kaybı olmadan yaşanmış bir olay oldu. Fakat şu an karayolunun açılmasına dönük çalışmaları başlatıyoruz. Su seviyesi düştüğü takdirde yolun açılması için ekipler çalışıyor."

Belediye Başkanı Yanık, Çaybaşı ve Ordu Büyükşehir belediyeleri koordinesinde bir ekip oluşturulduğunu vurgulayarak, "Hükümetimiz bu konuda güçlüdür. İnşallah en kısa sürede yaralarımızı saracağız. Şu an Büyükşehir ekibimiz de sahadalar. Ortak çalışıyoruz. Özel sektörden de makineleri seferber ettik. En azından müdahale edebileceğimiz yerleri açıyoruz. Yollarla ulaşımı kesiyoruz. En azından dere geçişlerini açarak evlere su basmasını önlüyoruz. 2.5 ton civarında fındık yağışta sele gitti, üretici yola sermişti." dedi.

AK Partili Ergün Taşçı da şöyle konuştu: "Öncelikle bölgemizin çok yoğun bir sel felaketiyle karşı karşıya olduğunu belirtmek isterim. İnşallah beterinden rabbim korur. Biz Fatsa'da sanayi bölgesinde tespit ve tehlikelerle ilgili çalışmalar yapıyoruz. DSİ müdürlerimiz, Karayolları müdürlerimizle eş güdümlü şekilde, can ve mal kaybı olmaması konusunda büyük bir mücadele veriliyor. Köprülerimiz hasar gördü, yıkılan köprüler var. Tünelde yangın hadisesi... Epey yaşanan hadisemiz var. Fındık sezonundayız, toplanan fındıklarımızın sel ile ciddi manada zayiat var. Ev olarak mahsur kalan hemşerilerimiz var. Zor bir süreç yaşıyoruz. Buradan Ankara ile bakanlarımız ile görüşmeler yapıyoruz. İnşallah bu felaketi atlatma noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Bir defa Ordu sınırları içerisindeki kamu kurumlarının duyarlılık derecesi çok yüksek. Etraftan, diğer civar illerden destek bekliyoruz ve yardım talep ediyoruz. Ünye ile Ordu özellikle Fatsa, Ünye, Perşembe bölgemizi kapsayacak şekilde ciddi manada yağmur sularının dereleri taşırması sonucu hem bugün mevcut insan kaynağımızı insanımızı koruma, can kaybı olmaması, hayvanların da korunması çaba var. Arkasında da sağlıkla ilgili sorun yaşanmaması için hemen arkasında bir kriz masası oluşturuldu. Tüm tedbirler alınıyor. Bu bölgemiz bu tehlikeyle karşı karşıya. Daha büyük bir yatırımın daha büyük bir altyapının olması noktasında ciddi ihtiyaçlarımız var."

CHP'Lİ VEKİL: AFET BÖLGESİ ÇIKARILMALI

CHP'li Seyit Torun şunları söyledi: "Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Tabi sonuçta Ağustos ayı Karadeniz bölgesi için özellikle sel konusunda bir tehdit ayı. Bu geçtiğimiz yıllarda da oldu. Allah'tan can kaybı yok. Ama geçmişte çok acı can kayıplarıyla da bu süreci yaşadık. Biz Meclis'te de özellikle bir afet haritası çıkarılması için de soru önergeleri verdik. Karadeniz artık bilimsel olarak kanıtlanmasa da küresel ısınmayla karşı karşıya. Ağustos ayında felaketi yaşamamamız için afet hazırlamamız gerektiğini, değiştirilen dere yataklarıyla ilgili çalışma yapılması gerektiğini söylemiştik. Tekrar ifade etmek istiyorum bu üzerinden siyaset yapacağımız bir şey değil. Bir an önce Karadeniz bölgesi için afet haritası çıkarılıp bütün dereler değerlendirilmeli. Çünkü derelerin regülatörler marifetiyle yatakları değişti, yapılaşmaya açıldı ve bazı yerlerde üstü kapandı. 500 yıllık su debileri de göz önüne alınarak mutlaka yeniden revize edilmeli."