Ordu'da sel fakelati! Köprüler yıkıldı, vali uyardı: Yola çıkmayın

Ordu'nun Ünye ilçesinde sahil yolunda aşırı yağışlar sebebiyle 4 köprü yıkıldı. Karadeniz sahil yolunda ulaşım durdu. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, ilçede 4 köprünün yıkıldığı bilgisini verirken, kendisinin de bulunduğu bölgede 165 kişinin bir tekstil fabrikasında kurtarılmayı beklediğini söyledi. Çamyar, göçük sonucu 4 kişini yaralandığını belirterek, 'Büyük bir afet var' dedi. MAHSUR KALAN 165 KİŞİ KURTARILDI



Ordu'nun Ünye ilçesi Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney yaptığı açıklamada, "Ünye'de bir tekstil fabrikasında 165 kişi mahsur kalmıştı, vatandaşlarımızın tahliyesi gerçekleştirildi, şu anda güvenli yerdeler" dedi. ORDU VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA



Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; Ünye'de bir tekstil işletmesinde mahsur kalan 165 işçiyi kurtarmak için ekipler çalışmalarını sürdürmektedir. Fatsa ilçemizin Eskimadendüzü mevkinde bulunan mevsimlik tarım işçileri alanındaki 400 fındık işçisi, Demirci Mahallesindeki 150 fındık işçisi tahliye edilerek, ilçedeki spor salonlarına yerleştirilmiştir.

ULAŞIM ÇİFT TARAFLI DURDU



Ünye ilçesinde sabah saatlerinde bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışların meydana getirdiği taşkın sonucu bir köprü yıkılma riskine karşı trafiğe kapatıldı. Karadeniz Sahil yolunda ulaşım çift taraflı durduruldu. Sağanak ve su baskınlarından Çaybaşı ilçesi, İnkur ve Yeşilkent mahallelerinde etkililendi. İlçenin İnkur Mahallesi’nde sel suları nedeniyle bazı mahallelerde çökme yaşarken, araçlar da yolda kontrollü olarak ulaşıma devam etti. Ünye Cevizdere Irmağı, yağış sonrası taşarken, sel suları ağaç ve odunları sürükledi. Çakmak Köprüsü ise sel sularının taşması sonucu sular altında kaldı. İŞÇİLERİN KONAKLADIĞI ALAN SEL ALTINDA KALDI



Fatsa’ya Güneydoğu Bölgesi’ndeki illerden gelen mevsimlik fındık işçilerinin çadırlarının bulunduğu bölge de sel suları altında kaldı. İşçiler çadırlarını bırakıp yüksek kesimlere çıktı Ordu’nun Ünye ilçesinde sağanak yağış nedeniyle bir çiftçinin harmana serdiği fındık sel sularına kapıldı. Tekkiraz Mahallesi’nde yaşayan Faruk Baran’ın harmanına serdiği 1 ton fındığını sel suları götürdü.

Yağmurun hızla ve aniden bastırdığını dile getiren Baran, “Sağanak yağışla beraber sel suları bir anda harmanımdaki fındıkları aldı götürdü. Bir bölümü de çamura karıştı. Sel aniden geldi. Biz de önlem aldık ama o kadar fındığımı sel götürdü. Harmana bir ton fındığımı kurutmak için koymuştum. Ne kadar fındığım varsa hepsini sel götürdü” dedi. Ünye Tabakhane Deresi yukarı köylerden gelen aşırı yağmur dolayısıyla dolmaya başladı. İlçenin en büyük deresi olan Tabakhane Deresi gelen yağmur sularıyla beraber dolmaya başladı. ÇAYBAŞI'NDA FELAKET YAŞANIYOR



Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde yaşanan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçede sabah saatlerinde başlayan yağış sonrası birçok cadde ve sokağı su basarken, özellikle ilçe merkezinde etkisini gösteren kuvvetli yağış, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşatarak ulaşımda aksamlara neden oldu. Yağış nedeniyle 8 ev ve iş yerini su basarken, Çaybaşı Belediyesi ile Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) ekipleri gerekli tedbirleri alarak, vatandaşlara yardımcı oldu. Ordu Büyükşehir ve Çaybaşı belediyeleri ekipleri, su baskını olan yerlerde hasar tespit çalışmasına da başladı. Çaybaşı Belediyesince sağanak yağış uyarısı yapılarak vatandaşlar uyarıldı.

Başta ilçe merkezi olmak üzere münferit alanlarda aşırı yağış nedeniyle yol malzemeleri ve kum birikmelerine karşı ekipler iş makineleriyle temizlik çalışması yürütüyor. "CİDDİ BİR SEL FELAKETİ YAŞADIK"



Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, ekiplerle birlikte sahada incelemelerde bulundu. Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyenin tüm ekiplerini seferber ettiklerini söyledi. İlçedeki 20 mahallenin tamamında yağışın etkili olduğunu belirten İsmet Yanık, tüm Çaybaşı halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Can kaybının olmamasının tek tesellileri olduğunu ifade eden Yanık, şunları kaydetti: "Çaybaşı tarihinde ilk defa camiyi bile su bastı. Selin vurduğu kısımlarda üst ve altyapı hiçbir şey kalmadı. Meteorolojiden aldığımız rakamlara göre metrekareye 120 kilogram yağış olduğunu söylüyorlar. Yenicuma Mahallesiyle bağlantı hattımız tamamen kesildi. Çok ciddi bir hasarımız var. Ciddi bir sel afeti yaşadık. Böyle tarifi yapılacak bir şey değil. Yaptığımız çalışmalar tamamen gitti. Yaklaşık 30 yıldır bu şekilde bir yağış görmedim."

Belediye Başkanı Yanık, Çaybaşı ve Ordu Büyükşehir belediyeleri koordinesinde bir ekip oluşturulduğunu vurgulayarak, "Hükümetimiz bu konuda güçlüdür. İnşallah en kısa sürede yaralarımızı saracağız. Şu an Büyükşehir ekibimiz de sahadalar. Ortak çalışıyoruz. Özel sektörden de makineleri seferber ettik. En azından müdahale edebileceğimiz yerleri açıyoruz. Yollarla ulaşımı kesiyoruz. En azından dere geçişlerini açarak evlere su basmasını önlüyoruz. 2.5 ton civarında fındık yağışta sele gitti, üretici yola sermişti." dedi. METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Doğu Karadeniz'de Perşembe saat 00.00'dan 15:00 kadar fırtına bekleniyor. Başta denizciler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor." ifadesi kullanıldı. AK PARTİLİ VEKİLLER: DESTEK BEKLİYORUZ AK Parti Milletvekili Metin Gündoğdu şunları söyledi: " Ordulu hemşerilerimize geçmiş olsun diyorum. Bir haftadır Ordu genelini etkisi altına alan yağışlar neticesinde bir haftadır sel ve su baskınları yaşanıyor. Bugün de yağışların artması neticesinde Ordu'nun Ünye tarafında Karadeniz Otoyolu trafiğe kapatıldı. Orada mahsur kalanlar var. AFAD Başkanımız ekiplerin tamamını oraya yönlendirdi. Şu anda büyükşehir belediyemizin ekipleri o bölgede, Ünye, Fatsa bölgelerimiz o bölgede. Karayolları bölge müdürümüz o bölgede. Tabi Allah hiç kimsenin başına böyle bir felaket vermesin. Sel felaketi can kaybı olmadan yaşanmış bir olay oldu. Fakat şu an karayolunun açılmasına dönük çalışmaları başlatıyoruz. Su seviyesi düştüğü takdirde yolun açılması için ekipler çalışıyor."

AK Partili Ergün Taşçı da şöyle konuştu: "Öncelikle bölgemizin çok yoğun bir sel felaketiyle karşı karşıya olduğunu belirtmek isterim. İnşallah beterinden rabbim korur. Biz Fatsa'da sanayi bölgesinde tespit ve tehlikelerle ilgili çalışmalar yapıyoruz. DSİ müdürlerimiz, Karayolları müdürlerimizle eş güdümlü şekilde, can ve mal kaybı olmaması konusunda büyük bir mücadele veriliyor. Köprülerimiz hasar gördü, yıkılan köprüler var. Tünelde yangın hadisesi... Epey yaşanan hadisemiz var. Fındık sezonundayız, toplanan fındıklarımızın sel ile ciddi manada zayiat var. Ev olarak mahsur kalan hemşerilerimiz var. Zor bir süreç yaşıyoruz. Buradan Ankara ile bakanlarımız ile görüşmeler yapıyoruz. İnşallah bu felaketi atlatma noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Bir defa Ordu sınırları içerisindeki kamu kurumlarının duyarlılık derecesi çok yüksek. Etraftan, diğer civar illerden destek bekliyoruz ve yardım talep ediyoruz. Ünye ile Ordu özellikle Fatsa, Ünye, Perşembe bölgemizi kapsayacak şekilde ciddi manada yağmur sularının dereleri taşırması sonucu hem bugün mevcut insan kaynağımızı insanımızı koruma, can kaybı olmaması, hayvanların da korunması çaba var. Arkasında da sağlıkla ilgili sorun yaşanmaması için hemen arkasında bir kriz masası oluşturuldu. Tüm tedbirler alınıyor. Bu bölgemiz bu tehlikeyle karşı karşıya. Daha büyük bir yatırımın daha büyük bir altyapının olması noktasında ciddi ihtiyaçlarımız var."

CHP'Lİ VEKİL: AFET BÖLGESİ ÇIKARILMALI CHP'li Seyit Torun şunları söyledi: "Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Tabi sonuçta Ağustos ayı Karadeniz bölgesi için özellikle sel konusunda bir tehdit ayı. Bu geçtiğimiz yıllarda da oldu. Allah'tan can kaybı yok. Ama geçmişte çok acı can kayıplarıyla da bu süreci yaşadık. Biz Meclis'te de özellikle bir afet haritası çıkarılması için de soru önergeleri verdik. Karadeniz artık bilimsel olarak kanıtlanmasa da küresel ısınmayla karşı karşıya. Ağustos ayında felaketi yaşamamamız için afet hazırlamamız gerektiğini, değiştirilen dere yataklarıyla ilgili çalışma yapılması gerektiğini söylemiştik. Tekrar ifade etmek istiyorum bu üzerinden siyaset yapacağımız bir şey değil. Bir an önce Karadeniz bölgesi için afet haritası çıkarılıp bütün dereler değerlendirilmeli. Çünkü derelerin regülatörler marifetiyle yatakları değişti, yapılaşmaya açıldı ve bazı yerlerde üstü kapandı. 500 yıllık su debileri de göz önüne alınarak mutlaka yeniden revize edilmeli."