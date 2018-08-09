Ordu'da selin ardından denizde fındık adası oluştu

Kentte yaşanan sel felaketinde Fatsa, Perşembe ve Ünye ilçelerindeki bahçelerde yer alan tonlarca fındık denize aktı. İlçede hasat edilen, kurutulmak için bekletilen fındıklar, derelerde su seviyesinin yükselmesiyle olaşan selde sularına kapılıp denize kadar sürüklendi.
Fındıkların Karadeniz sahilinde açıkta biriktiği gözlendi. Adacığı andıran fındıklar ilginç görüntü oluştururken, açıklanması beklenen taban fiyatı merakla bekleyen fındık üreticileri, yaşanan afette fındıklarının denize akmasıyla zarara uğradı.
DHA
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