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Ordu'da selin ardından denizde fındık adası oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 08:30 | Son Güncelleme

Ordu'da yaşanan sel felaketi fındık hasadını da vurdu. Denize akan tonlarca fındık, adacık oluşturdu.

Ordu'da selin ardından denizde fındık adası oluştu

Kentte yaşanan sel felaketinde Fatsa, Perşembe ve Ünye ilçelerindeki bahçelerde yer alan tonlarca fındık denize aktı. İlçede hasat edilen, kurutulmak için bekletilen fındıklar, derelerde su seviyesinin yükselmesiyle olaşan selde sularına kapılıp denize kadar sürüklendi.

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Fındıkların Karadeniz sahilinde açıkta biriktiği gözlendi. Adacığı andıran fındıklar ilginç görüntü oluştururken, açıklanması beklenen taban fiyatı merakla bekleyen fındık üreticileri, yaşanan afette fındıklarının denize akmasıyla zarara uğradı.

DHA


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Anahtar Kelimeler:
ordu fındık Fatsa Ünye perşembe

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
altyapısını sağlam olmayan RANTÇI akTRROLAR ESERİ KINA YAKSIN
fırsatçılara gün doğdu, fındığa zam, zaten çok ucuz ya...
gelmiş geçmiş olsun :(
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