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Ordu'da tünelde zincirleme kaza! Kaza yapan araç alev aldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 16:15 | Son Güncelleme

Selle mücadele eden Ordu'dan bir üzücü haber daha geldi. Tünelde meydana gelen zincirleme kaza sonrası bir araç alev aldı. Otomobile çarpmamak için manevra yapan 4 araç birbirine girdi.

Ordu'da tünelde zincirleme kaza! Kaza yapan araç alev aldı!

Ordu'nun Peşembe ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Nefise Akçelik tüneli içinde seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Alevleri gören 4 araç sürücüsü, kontrolünü yitirdi, zincirleme trafik kazası meydana geldi.

ALEV ALAN OTOMOBİL SÖNDÜRÜLDÜ

Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Alev alan otomobil yapılan müdahale ile söndürüldü.

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