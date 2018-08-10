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Ordu'daki sel felaketi için son dakika açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 11:16 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ordu ve Rize'de yaşanan sel felaketiyle ilgili "Elim bir olay, bir afet. Metrekareye 253 kilograma varan bir yağış söz konusu. Buna ilişkin yapmamız gerekenler sahadakiler neyse bunları inşallah yerinde tespitlerini yapacağız. Bir tane vatandaşımız hayatını kaybetti. Ailesine baş sağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

Ordu'daki sel felaketi için son dakika açıklama!

Çevre ve Şehircilik Bakan Murat Kurumı'un açıklamaları şöyle:

Elim bir olay bir afet. Metrekareye 253 kilograma varan bir yağış söz konusu. Buna ilişkin yapmamız gerekenler sahadakiler neyse bunları inşallah yerinde tespitlerini yapacağız. Tedbirleri noktasında yine sahada yapılması gereken neyse onları heyetimizle birlikte tespitlerimizi yapacağız. Bir tane vatandaşımız hayatını kaybetti. Ailesine baş sağlığı diliyorum.

Bugün tespitlerimizi yapacağız. Belediye başkanımızla görüştük. Tespitleri, çevre şehircilik il müdürlüğümüzle bir hafta içerisinde binaları, yolları, hasar gören tüm inşaatların tespitlerini tamamlayıp, iki ay içerisinde de belediyemize gerekli kaynağı iller bankamızdan sağlayıp başkanımız bunların inşaatlarını bitirecek.

Bunun dışında bu tedbirleri aldıktan sonra önümüzdeki sürece ilişkin iklim değişikliği söz konusu. Yapılması gereken neyse tüm Karadeniz bölgesi için stratejik eylem planı hazırlıyoruz. Bu plan çerçevesinde sahada uygulamalarını yapacağız. En son böyle elim bir olay 20 yıl önce meydana gelmiş. Tabi ki bu bir afet. Alt yapılar hiçbir zaman bu yağışlara göre hesap edilemez. ‘En az hasarlı nasıl çıkabiliriz’in çalışmasını da tüm Karadeniz bölgesi için yapıyoruz. inşallah bunu da yakın zamanda sahada uygulayacağız."

Ayrıntılar geliyor...

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doğal afet yapacak bişey yok
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