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Ordu'daki sel felaketinde bir kişi kayboldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 18:57 | Son Güncelleme

Ordu'da sel sularına kapılan Kayı Bayram Sekmen'in cansız bedenine ulaşıldı.

Ordu'daki sel felaketinde bir kişi kayboldu!

DHA'nın aktardığına göre; Ordu'da bir kişi sel sularına kapıldı. AFAD ekipleri ve kurtarma ekipleri harekete geçti. İkizce ilçesinde yaşanan olay sonrası aramalar sürüyor.

İkizce Belediye Başkanı Bahri Söğüt yaptığı açıklamada, 'Kayı Bayram Sekmen'in cansız bedenine ulaşıldı.' dedi.
Ayrıntılar geliyor...

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