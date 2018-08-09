Ordu'daki sel felaketinde bir kişi kayboldu!

DHA'nın aktardığına göre; Ordu'da bir kişi sel sularına kapıldı. AFAD ekipleri ve kurtarma ekipleri harekete geçti. İkizce ilçesinde yaşanan olay sonrası aramalar sürüyor.

İkizce Belediye Başkanı Bahri Söğüt yaptığı açıklamada, 'Kayı Bayram Sekmen'in cansız bedenine ulaşıldı.' dedi.

Ayrıntılar geliyor...

