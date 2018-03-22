Ordu Devlet Hastanesinde yangın

Ordu Devlet Hastanesi Poliklinik binasının yangın merdiveni boşluğunda çıkan yangın söndürüldü.

Hastanenin poliklinik binasında bulunan yangın merdiveni boşluğunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Personelin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Görevliler, yangında zarar gören ve hastanenin kullanılmayan malzemeleri olan eşyaları dışarı çıkardı.

İl Sağlık Müdürü Ergün Yanmaz, hastanede incelemede bulundu, ilgililerden yangına ilişkin bilgi aldı.

Yanmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, poliklinik binası girişinin yanındaki yangın merdiveni çıkışında, merdiveninin bahçeye açılan kısmında olayın gerçekleştiğini belirterek, "Kesinlikle hizmet sunulan birimlerimizle alakası olmayan, tamamen zemin katta karton, kağıt muhteviyatı olan malzemelerin bulunduğu yer, depo alanı değil. Arkadaşlarımız değerlendirmesini yapacak. Bir sigara izmaritine bağlı olduğu söyleniyor." dedi.

Olay sırasında hasta tahliyesinin olmadığına dikkati çeken Yanmaz, "Öyle bir durum söz konusu değil. Etkilenen birimimiz yok. Klinik birimler, hizmet sunan birimler de çalışmalarına devam ediyor." diye konuştu.