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Ordu, Giresun ve Samsun için yoğun kar yağışı uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2018 15:13 | Son Güncelleme

Ordu, Giresun ve Samsun için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Ordu, Giresun ve Samsun'da yoğun kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren Ordu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde (200 metre ve üzeri rakımlı) yoğun kar yağışı bekleniyor.

Gece saatlerinde Giresun'un kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde (200 metre ve üzeri rakımlı) yoğun kar yağışı (20 santimetre ve üzeri) tahmin ediliyor.

Samsun'da gece başlayacak yağışların ise yarın öğle saatlerine kadar doğu kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde (200 metre ve üzeri rakımlı) yoğun kar (20 santimetre ve üzeri) şeklinde olması öngörülüyor.

Buzlanma ve don, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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Giresun ve Samsun hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü ordu

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