Ordu, hazır kıta

“İhtiyaç duyulan her noktada vatandaşımızın yanındayız”

Halkın kış şartlarında sorun yaşamaması için Ordu Büyükşehir Belediyesinin gerekli önlemleri aldığını ve ekiplerin yaşanabilecek sorunlara karşı müdahale için 7/24 hazır beklediğini belirten Başkan Enver Yılmaz, “Bu yıl kış döneminde ciddi sorunlar yaşamadık. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda özellikle yüksek kesimlerimizde 1-1,5 metreyi bulan kar kalınlığının olduğunu biliyoruz. Her ne olursa olsun halkımız artık Büyükşehir Belediyemizin uyguladığı sistemle 19 ilçemizin tamamında kapalı yol bırakmadığı, hasta ve cenazeler öncelikli olmak üzere ihtiyaç duyulan her noktada onların yanlarında olduğumuzu biliyor” dedi.

Başkan Yılmaz, yapılan asılsız ihbarlarla çalışmaların zaman zaman aksayabildiğini de hatırlatarak, “112 İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezine yapılan asılsız ihbarlar nedeniyle Büyükşehir Belediyemizin ekip ve ekipmanı gereksiz yere meşgul ediliyor. Bu durum, karla mücadele çalışmalarımızda zaman, emek ve maddi kayıplara neden olabiliyor. Önceliğimiz, hasta ve cenaze hizmetleridir. Hemşehrilerimizden rica ediyoruz, lütfen araçlarında kış lastiği, zincir ve çekme halatı bulundursunlar. Vatandaşlarımız yaşayabilecekleri sorunlarda 444 10 52 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir” şeklinde konuştu.