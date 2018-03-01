Ordu, hazır kıta

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Balkanlar üzerinden gelen ve bölgemizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle tüm ekiplerini seferber etti.
Başkan Enver Yılmaz, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı il genelinde 92 ekiple birlikte hazırlıklı olduklarına vurgu yaparak, “Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçe belediyelerimizle koordine hâlinde yürüttüğümüz çalışmalar doğrultusunda, karın esaret değil nimet, kış mevsiminin ise bir güzellik ve bereket vesilesi olduğunu gösterdik” dedi.
Binlerce kilometre yol ağı Büyükşehir’in kontrolünde
Karla mücadelede Ordu ilini onlarca bölgeye ayırarak başarılı çalışma sürdürdüklerini ifade eden Başkan Yılmaz, “Geçmiş yıllarda kent merkezlerinde bile yol açma çalışmalarında ciddi sorunlar yaşanırken, Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, 19 ilçemizin tamamında ve sorumluluk alanımızdaki binlerce kilometrelik yol ağında 308 araç-iş makinesi ve 320 personel ile başarılı bir çalışma sergiliyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçe belediyelerimizle koordine hâlinde yürüttüğümüz çalışmalar doğrultusunda karın esaret değil nimet, kış mevsiminin ise güzellik ve bereket vesilesi olduğunu gösterdik” diye konuştu.
“İhtiyaç duyulan her noktada vatandaşımızın yanındayız”
Halkın kış şartlarında sorun yaşamaması için Ordu Büyükşehir Belediyesinin gerekli önlemleri aldığını ve ekiplerin yaşanabilecek sorunlara karşı müdahale için 7/24 hazır beklediğini belirten Başkan Enver Yılmaz, “Bu yıl kış döneminde ciddi sorunlar yaşamadık. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda özellikle yüksek kesimlerimizde 1-1,5 metreyi bulan kar kalınlığının olduğunu biliyoruz. Her ne olursa olsun halkımız artık Büyükşehir Belediyemizin uyguladığı sistemle 19 ilçemizin tamamında kapalı yol bırakmadığı, hasta ve cenazeler öncelikli olmak üzere ihtiyaç duyulan her noktada onların yanlarında olduğumuzu biliyor” dedi.
Başkan Yılmaz, yapılan asılsız ihbarlarla çalışmaların zaman zaman aksayabildiğini de hatırlatarak, “112 İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezine yapılan asılsız ihbarlar nedeniyle Büyükşehir Belediyemizin ekip ve ekipmanı gereksiz yere meşgul ediliyor. Bu durum, karla mücadele çalışmalarımızda zaman, emek ve maddi kayıplara neden olabiliyor. Önceliğimiz, hasta ve cenaze hizmetleridir. Hemşehrilerimizden rica ediyoruz, lütfen araçlarında kış lastiği, zincir ve çekme halatı bulundursunlar. Vatandaşlarımız yaşayabilecekleri sorunlarda 444 10 52 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir” şeklinde konuştu.
Menbiç teröristlerden alınacak! ABD ile anlaşmaya varıldı
CHP'den flaş Abdullah Gül açıklaması
Ankara'da seçim ittifakı istifası!
Öcalan'ın yeğeni Dilek Öcalan'a hapis şoku!
Özel okulda 11 erkek öğrenciye cinsel istismar skandalı!
Herkes Hz. İsa'nın böyle göründüğünü sanıyordu! Ancak gerçek çok başkaymış...
Sokak ortasında tekme tokat dövülmüştü! O öğretmen için karar verildi...
Eğlence için anüsüne soktuğu cam top başına bela oldu!
CHP 2019 seçimi ittifakı için harekete geçti!
Öğrencisiyle ilişkiye giriyormuş! Genç öğretmen yakayı ele verdi
iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
Twitter bombayı patlattı! Bookmarks özelliği geldi
AİS'te YKS başvuru ekranı açıldı! İşte YKS başvuru kılavuzu ve rehberi
Okuyucu Yorumları 0 yorum