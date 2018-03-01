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Ordu, hazır kıta

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2018 15:51 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Balkanlar üzerinden gelen ve bölgemizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle tüm ekiplerini seferber etti.Başkan Enver Yılmaz, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı il genelinde 92 ekiple birlikte hazırlıklı olduklarına vurgu yaparak, “Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçe belediyelerimizle koordine hâlinde yürüttüğümüz çalışmalar doğrultusunda, karın esaret değil nimet, kış mevsiminin ise bir güzellik ve bereket vesilesi olduğunu gösterdik” dedi.Binlerce kilometre yol ağı Büyükşehir’in kontrolündeKarla mücadelede Ordu ilini onlarca bölgeye ayırarak başarılı çalışma sürdürdüklerini ifade eden Başkan Yılmaz, “Geçmiş yıllarda kent merkezlerinde bile yol açma çalışmalarında ciddi sorunlar yaşanırken, Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, 19 ilçemizin tamamında ve sorumluluk alanımızdaki binlerce kilometrelik yol ağında 308 araç-iş makinesi ve 320 personel ile başarılı bir çalışma sergiliyoruz.

Ordu, hazır kıta

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Balkanlar üzerinden gelen ve bölgemizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle tüm ekiplerini seferber etti.
Başkan Enver Yılmaz, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı il genelinde 92 ekiple birlikte hazırlıklı olduklarına vurgu yaparak, “Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçe belediyelerimizle koordine hâlinde yürüttüğümüz çalışmalar doğrultusunda, karın esaret değil nimet, kış mevsiminin ise bir güzellik ve bereket vesilesi olduğunu gösterdik” dedi.

Binlerce kilometre yol ağı Büyükşehir’in kontrolünde
Karla mücadelede Ordu ilini onlarca bölgeye ayırarak başarılı çalışma sürdürdüklerini ifade eden Başkan Yılmaz, “Geçmiş yıllarda kent merkezlerinde bile yol açma çalışmalarında ciddi sorunlar yaşanırken, Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, 19 ilçemizin tamamında ve sorumluluk alanımızdaki binlerce kilometrelik yol ağında 308 araç-iş makinesi ve 320 personel ile başarılı bir çalışma sergiliyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçe belediyelerimizle koordine hâlinde yürüttüğümüz çalışmalar doğrultusunda karın esaret değil nimet, kış mevsiminin ise güzellik ve bereket vesilesi olduğunu gösterdik” diye konuştu.

“İhtiyaç duyulan her noktada vatandaşımızın yanındayız”
Halkın kış şartlarında sorun yaşamaması için Ordu Büyükşehir Belediyesinin gerekli önlemleri aldığını ve ekiplerin yaşanabilecek sorunlara karşı müdahale için 7/24 hazır beklediğini belirten Başkan Enver Yılmaz, “Bu yıl kış döneminde ciddi sorunlar yaşamadık. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda özellikle yüksek kesimlerimizde 1-1,5 metreyi bulan kar kalınlığının olduğunu biliyoruz. Her ne olursa olsun halkımız artık Büyükşehir Belediyemizin uyguladığı sistemle 19 ilçemizin tamamında kapalı yol bırakmadığı, hasta ve cenazeler öncelikli olmak üzere ihtiyaç duyulan her noktada onların yanlarında olduğumuzu biliyor” dedi.
Başkan Yılmaz, yapılan asılsız ihbarlarla çalışmaların zaman zaman aksayabildiğini de hatırlatarak, “112 İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezine yapılan asılsız ihbarlar nedeniyle Büyükşehir Belediyemizin ekip ve ekipmanı gereksiz yere meşgul ediliyor. Bu durum, karla mücadele çalışmalarımızda zaman, emek ve maddi kayıplara neden olabiliyor. Önceliğimiz, hasta ve cenaze hizmetleridir. Hemşehrilerimizden rica ediyoruz, lütfen araçlarında kış lastiği, zincir ve çekme halatı bulundursunlar. Vatandaşlarımız yaşayabilecekleri sorunlarda 444 10 52 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir” şeklinde konuştu.

Ordu, hazır kıta

Ordu, hazır kıta

Ordu, hazır kıta

Ordu, hazır kıta

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