Ordu, hazır kıta

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Balkanlar üzerinden gelen ve bölgemizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle tüm ekiplerini seferber etti.

Başkan Enver Yılmaz, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı il genelinde 92 ekiple birlikte hazırlıklı olduklarına vurgu yaparak, “Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçe belediyelerimizle koordine hâlinde yürüttüğümüz çalışmalar doğrultusunda, karın esaret değil nimet, kış mevsiminin ise bir güzellik ve bereket vesilesi olduğunu gösterdik” dedi.

Binlerce kilometre yol ağı Büyükşehir’in kontrolünde

Karla mücadelede Ordu ilini onlarca bölgeye ayırarak başarılı çalışma sürdürdüklerini ifade eden Başkan Yılmaz, “Geçmiş yıllarda kent merkezlerinde bile yol açma çalışmalarında ciddi sorunlar yaşanırken, Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, 19 ilçemizin tamamında ve sorumluluk alanımızdaki binlerce kilometrelik yol ağında 308 araç-iş makinesi ve 320 personel ile başarılı bir çalışma sergiliyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçe belediyelerimizle koordine hâlinde yürüttüğümüz çalışmalar doğrultusunda karın esaret değil nimet, kış mevsiminin ise güzellik ve bereket vesilesi olduğunu gösterdik” diye konuştu.