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Ordu için şiddetli yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 19:58 | Son Güncelleme

Ordu için şiddetli yağış uyarısı

Meteorolojiden Ordu için şiddetli yağış uyarısında bulunuldu.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Samsun 10. Bölge Müdürlüğünden alınan meteorolojik veriler paylaşıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizin iç kesimlerinde (Çaybaşı, İkizce, Kumru, Akkuş, Korgan) devam etmekte olan sağanak yağışların, bu gece saatlerine kadar devam etmesi beklendiğinden, şiddetli yağışlar nedeniyle toprağın da doygun olduğu göz önünde bulundurularak, yukarı kesimlerde meydana gelecek yağışların kıyı ilçelerini (Ünye, Fatsa) etkileyebileceği göz önünde bulundurularak yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, taşkın, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar) karşı, dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Açıklamada, vatandaşların ve ilgili kurumların meteorolojik uyarıyı dikkate almaları istendi.

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