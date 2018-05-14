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Ordu iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 23:22 | Son Güncelleme

Ordu Ramazan imsakiyesi haberimizde. Onbir ayın sultanı Ramazan ayı geldi. 2018'in ilk orucunu 16 Mayıs Çarşamba günü tutacağız. Ordu'da yaşayanlar, oruç ibadetini yerine getirmek için imsak ve iftar vakti kaçta öğrenmek istiyorlar. Diyanetin hazırladığı Ramazan imsakiyesi ile Ordu imsak vakti ile Ordu iftar saati kaçta öğrenebilirsiniz. İşte Ordu Ramazan imsakiyesi 2018...

Ordu iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayı, 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Ordulular, heyecan içinde kalkacakları ilk sahur vaktini öğrenmek istiyorlar. Bu yüzden şehirleri için hazırlanmış Ramazan imsakiyesi aramaya başladılar. Haberimizdeki diyanetin verilerine göre hazırlanmış Ramazan imsakiyesi ile Ordu imsak vakti ve iftar vaktinir bir ay boyunca takip edebilirsiniz. İşte Ordu Ramazan imsakiyesi 2018...

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

ORDU RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:16 05:03 12:31 16:25 19:47 21:26
2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:15 05:02 12:31 16:26 19:48 21:27
3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:13 05:01 12:31 16:26 19:49 21:29
4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:12 05:01 12:31 16:26 19:49 21:30
5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:11 05:00 12:31 16:26 19:50 21:32
6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:09 04:59 12:31 16:27 19:51 21:33
7 22 Mayıs 2018 Salı 03:08 04:58 12:31 16:27 19:52 21:34
8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:07 04:57 12:31 16:27 19:53 21:36
9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:05 04:57 12:31 16:28 19:54 21:37
10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:04 04:56 12:31 16:28 19:55 21:38
11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:03 04:55 12:32 16:28 19:56 21:40
12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:02 04:55 12:32 16:28 19:57 21:41
13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:01 04:54 12:32 16:29 19:58 21:42
14 29 Mayıs 2018 Salı 03:00 04:53 12:32 16:29 19:58 21:44
15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 02:58 04:53 12:32 16:29 19:59 21:45
16 31 Mayıs 2018 Perşembe 02:57 04:52 12:32 16:30 20:00 21:46
17 01 Haziran 2018 Cuma 02:57 04:52 12:32 16:30 20:01 21:47
18 02 Haziran 2018 Cumartesi 02:56 04:51 12:32 16:30 20:01 21:48
19 03 Haziran 2018 Pazar 02:55 04:51 12:33 16:30 20:02 21:50
20 04 Haziran 2018 Pazartesi 02:54 04:51 12:33 16:31 20:03 21:51
21 05 Haziran 2018 Salı 02:53 04:50 12:33 16:31 20:04 21:52
22 06 Haziran 2018 Çarşamba 02:53 04:50 12:33 16:31 20:04 21:53
23 07 Haziran 2018 Perşembe 02:52 04:50 12:33 16:32 20:05 21:54
24 08 Haziran 2018 Cuma 02:51 04:50 12:34 16:32 20:05 21:55
25 09 Haziran 2018 Cumartesi 02:51 04:49 12:34 16:32 20:06 21:55
26 10 Haziran 2018 Pazar 02:50 04:49 12:34 16:32 20:07 21:56
27 11 Haziran 2018 Pazartesi 02:50 04:49 12:34 16:33 20:07 21:57
28 12 Haziran 2018 Salı 02:49 04:49 12:34 16:33 20:08 21:58
29 13 Haziran 2018 Çarşamba 02:49 04:49 12:35 16:33 20:08 21:59
30 14 Haziran 2018 Perşembe 02:49 04:49 12:35 16:33 20:09 21:59

RAMAZANDA TUTULAN ORUCUN ÖNEMİ

Kur’ân-ı Kerîm’de önceki toplumlara da orucun farz kılındığına dikkat çekilmiş, orucun amaç ve hükümleri açıklanırken “ittika” fiili kullanılmış, oruç yasaklarına uymanın Allah tarafından çizilen sınırlara riayet anlamına geldiği ifade edilmiştir (el-Bakara 2/183, 187).

Bütün bunlar ve anılan fiilin Kur’an’daki kullanımları göz önüne alındığında orucun Allah’a kul olma bilincine varılabilmesi, mümine yaraşmayacak hal ve davranışlardan sakınılması ve kulluğun belirli bir disipline bağlanması açısından vazgeçilmez bir öneme sahip olduğu anlaşılır. Âyette bir yandan belirli durumlarda orucun ertelenebileceği veya fidye ile telâfi edilebileceği bildirilirken öte yandan, “Eğer bilirseniz orucu tutmanız sizin için daha hayırlıdır” açıklamasıyla zarara yol açmayacağı anlaşılan hallerde orucun büyük bir fırsat olduğu ve bunu kaçırmamak için ortaya konan iradenin büyük bir değer taşıdığı belirtilmektedir.

İMSAK NEDİR? NE ZAMAN BAŞLAR?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir. Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

İFTAR DUASI

Bismillahirrahmanirrahim
Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.

Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. AMİN.

RAMAZAN AYI MESAJLARI

  • Ramazan ayının verdiği bereket İftar sofralarınıza tat ve huzur getirmesi dileğiyle, Hayırlı Ramazanlar.

  • Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin Mevla’ya yöneldiği bu mübarek Ramazan Ayı’nın hayırlara vesile olmasını dilerim. Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan…

  • 11 Ayın Sultanı Ramazan’da gönülleriniz huzur sofranız bereketli Olsun, Ramazan Ayımız Mübarek olsun.

  • Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı Ramazanlar.

  • Güzel ve iman dolu bu ayda gözlerinizde ışık, sofralarınızda iftar bereketi, evinizde mutluluk eksik olmasın. Hayırlı Ramazanlar.

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