Ordu iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayı, 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Ordulular, heyecan içinde kalkacakları ilk sahur vaktini öğrenmek istiyorlar. Bu yüzden şehirleri için hazırlanmış Ramazan imsakiyesi aramaya başladılar. Haberimizdeki diyanetin verilerine göre hazırlanmış Ramazan imsakiyesi ile Ordu imsak vakti ve iftar vaktinir bir ay boyunca takip edebilirsiniz. İşte Ordu Ramazan imsakiyesi 2018...

ORDU RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:16 05:03 12:31 16:25 19:47 21:26 2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:15 05:02 12:31 16:26 19:48 21:27 3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:13 05:01 12:31 16:26 19:49 21:29 4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:12 05:01 12:31 16:26 19:49 21:30 5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:11 05:00 12:31 16:26 19:50 21:32 6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:09 04:59 12:31 16:27 19:51 21:33 7 22 Mayıs 2018 Salı 03:08 04:58 12:31 16:27 19:52 21:34 8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:07 04:57 12:31 16:27 19:53 21:36 9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:05 04:57 12:31 16:28 19:54 21:37 10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:04 04:56 12:31 16:28 19:55 21:38 11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:03 04:55 12:32 16:28 19:56 21:40 12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:02 04:55 12:32 16:28 19:57 21:41 13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:01 04:54 12:32 16:29 19:58 21:42 14 29 Mayıs 2018 Salı 03:00 04:53 12:32 16:29 19:58 21:44 15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 02:58 04:53 12:32 16:29 19:59 21:45 16 31 Mayıs 2018 Perşembe 02:57 04:52 12:32 16:30 20:00 21:46 17 01 Haziran 2018 Cuma 02:57 04:52 12:32 16:30 20:01 21:47 18 02 Haziran 2018 Cumartesi 02:56 04:51 12:32 16:30 20:01 21:48 19 03 Haziran 2018 Pazar 02:55 04:51 12:33 16:30 20:02 21:50 20 04 Haziran 2018 Pazartesi 02:54 04:51 12:33 16:31 20:03 21:51 21 05 Haziran 2018 Salı 02:53 04:50 12:33 16:31 20:04 21:52 22 06 Haziran 2018 Çarşamba 02:53 04:50 12:33 16:31 20:04 21:53 23 07 Haziran 2018 Perşembe 02:52 04:50 12:33 16:32 20:05 21:54 24 08 Haziran 2018 Cuma 02:51 04:50 12:34 16:32 20:05 21:55 25 09 Haziran 2018 Cumartesi 02:51 04:49 12:34 16:32 20:06 21:55 26 10 Haziran 2018 Pazar 02:50 04:49 12:34 16:32 20:07 21:56 27 11 Haziran 2018 Pazartesi 02:50 04:49 12:34 16:33 20:07 21:57 28 12 Haziran 2018 Salı 02:49 04:49 12:34 16:33 20:08 21:58 29 13 Haziran 2018 Çarşamba 02:49 04:49 12:35 16:33 20:08 21:59 30 14 Haziran 2018 Perşembe 02:49 04:49 12:35 16:33 20:09 21:59

RAMAZANDA TUTULAN ORUCUN ÖNEMİ

Kur’ân-ı Kerîm’de önceki toplumlara da orucun farz kılındığına dikkat çekilmiş, orucun amaç ve hükümleri açıklanırken “ittika” fiili kullanılmış, oruç yasaklarına uymanın Allah tarafından çizilen sınırlara riayet anlamına geldiği ifade edilmiştir (el-Bakara 2/183, 187).

Bütün bunlar ve anılan fiilin Kur’an’daki kullanımları göz önüne alındığında orucun Allah’a kul olma bilincine varılabilmesi, mümine yaraşmayacak hal ve davranışlardan sakınılması ve kulluğun belirli bir disipline bağlanması açısından vazgeçilmez bir öneme sahip olduğu anlaşılır. Âyette bir yandan belirli durumlarda orucun ertelenebileceği veya fidye ile telâfi edilebileceği bildirilirken öte yandan, “Eğer bilirseniz orucu tutmanız sizin için daha hayırlıdır” açıklamasıyla zarara yol açmayacağı anlaşılan hallerde orucun büyük bir fırsat olduğu ve bunu kaçırmamak için ortaya konan iradenin büyük bir değer taşıdığı belirtilmektedir.