Ordu İkizce'de bütün mahalle yolları kapalı

Ordu'nun İkizce ilçesinin Belediye Başkanı Behri Söğüt, yağış dolayısıyla Akçay Deresi'nin debisinin yükseldiğini belirterek, "Su köprünün üstüne vurmak üzere." dedi.
Söğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede bugün saat 14.00 civarında yeniden başlayan yağmurun devam ettiğini vurguladı.
Yağış dolayısıyla Akçay Deresi'nin debisinin yükseldiğini ifade eden Söğüt, "Su köprünün üstüne vurmak üzere. 63 yaşındayım İkizce'de ilk defa böyle derenin taştığını, bütün mahallerin su altında kaldığını görüyorum. Bütün mahallerimizde yollar kapalı." diye konuştu.
Söğüt, çok sayıda aracın sel sularına kapıldığına dikkati çekerek, ilçenin içinden de su aktığını dile getirdi.
Yağmurun şiddetinin şu an için biraz düştüğünün altını çizen Söğüt, "Elimizdeki imkanları kullanıyoruz daha büyük felaketten Allah korusun ama her han köprüye vuracak su." değerlendirmesinde bulundu.
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