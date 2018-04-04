Ordu, İstanbul'da tanıtıldı

İSTANBUL (AA) -

Türkiye Gezginler Kulübü ve Ordu Dernekleri Federasyonu ortaklığında düzenlenen programda, Ordu'nun kültür ve turizmi tanıtıldı.

Sultanahmet'te bir otelde gerçekleşen tanıtım yemeğinde yöresel lezzetler misafirlere sunulurken, Ordu'yu anlatan tanıtım filmi izletildi.

Programda konuşan Ordu Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Celalettin Dervişoğlu, Türkiye Gezginler Kulübü'nün gezi programında yer aldıkları için memnun olduğunu söyledi.

İstanbul'un ardından Ordu'da da bir program yapacakları bilgisini paylaşan Dervişoğlu, "Genç yaşlı demeden farklı meslek gruplarından gezginleri buluşturan Türkiye Gezginler Kulübü'ne teşekkür ediyoruz. Bu akşam misafirlerimizi yöresel lezzetlerimizle buluşturacağız ve benzeri bir etkinliğe imza atacağız." dedi.

Ordu Dernekleri Genel Sekreteri Sezer Turan, geçen yıl yaklaşık 1 milyona yakın yerli ve yabancı turistin Ordu'yu ziyaret ettiğini belirterek, kente gelecek turistlere sadece yayla değil, deniz turizmi de sunduklarını aktardı.

Turan, Ordu'da, ekstrem sporların da rahatlıkla yapabileceği alanların bulunduğunu dile getirerek, "Ayrıca misafirlerimizin doğayla iç içe kalabileceği birçok ortam var. Henüz keşfedilmeyi bekleyen çok güzel yaylalarımız, göllerimiz var. Amacımız Ordu'yu sadece Ordululara değil, Ordulu olmayanlara da anlatmak. Çünkü bu yıl hedefimiz 3 milyon turisti Ordu'da ağırlamak.'' diye konuştu.

Programa, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Kolyoncu, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Temel Başalan, Ordu Kültür Turizm Müdürü Uğur Toparlak ve Gezginler Kulübü Derneği Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural katılırken, etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.