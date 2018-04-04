Ordu, İstanbul'da tanıtıldı

İSTANBUL (AA) -
Türkiye Gezginler Kulübü ve Ordu Dernekleri Federasyonu ortaklığında düzenlenen programda, Ordu'nun kültür ve turizmi tanıtıldı.
Sultanahmet'te bir otelde gerçekleşen tanıtım yemeğinde yöresel lezzetler misafirlere sunulurken, Ordu'yu anlatan tanıtım filmi izletildi.
Programda konuşan Ordu Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Celalettin Dervişoğlu, Türkiye Gezginler Kulübü'nün gezi programında yer aldıkları için memnun olduğunu söyledi.
İstanbul'un ardından Ordu'da da bir program yapacakları bilgisini paylaşan Dervişoğlu, "Genç yaşlı demeden farklı meslek gruplarından gezginleri buluşturan Türkiye Gezginler Kulübü'ne teşekkür ediyoruz. Bu akşam misafirlerimizi yöresel lezzetlerimizle buluşturacağız ve benzeri bir etkinliğe imza atacağız." dedi.
Ordu Dernekleri Genel Sekreteri Sezer Turan, geçen yıl yaklaşık 1 milyona yakın yerli ve yabancı turistin Ordu'yu ziyaret ettiğini belirterek, kente gelecek turistlere sadece yayla değil, deniz turizmi de sunduklarını aktardı.
Turan, Ordu'da, ekstrem sporların da rahatlıkla yapabileceği alanların bulunduğunu dile getirerek, "Ayrıca misafirlerimizin doğayla iç içe kalabileceği birçok ortam var. Henüz keşfedilmeyi bekleyen çok güzel yaylalarımız, göllerimiz var. Amacımız Ordu'yu sadece Ordululara değil, Ordulu olmayanlara da anlatmak. Çünkü bu yıl hedefimiz 3 milyon turisti Ordu'da ağırlamak.'' diye konuştu.
Programa, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Kolyoncu, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Temel Başalan, Ordu Kültür Turizm Müdürü Uğur Toparlak ve Gezginler Kulübü Derneği Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural katılırken, etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
73 yaşındaki tacizciden mide bulandıran savunma
Hakan Atilla için 188 ay hapis cezası istemi
Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı
Kılıçdaroğlu sert tepki göstermişti! Ünlü isimlerden yanıt geldi
İki arkadaşıyla geneleve gitti! Sonrası dehşet!
Beyaz Saray: Suriye'de DAEŞ'le askeri mücadele sonlandırılacak
Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!
AK Parti hareketlendi! Kabine revizyonu mu geliyor?
Bu halde dünyaya geldi, doktorun söyledikleri şoke etti
Kızına evlilik teklif edilirken bakın o pankartla ne yaptı
Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi
WhatsApp'ta yeni özellik! Artık çok kolay...
Güçlü bir OnePlus'a hazır olun! OnePlus 6'nın özellikleri sızdırıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum