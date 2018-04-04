HABER

Ordu, İstanbul'da tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 23:27 | Son Güncelleme

Türkiye Gezginler Kulübü ve Ordu Dernekleri Federasyonu ortaklığında gerçekleşen programda, Ordu'nun kültür ve turizmi tanıtılırken, misafirlere yöresel lezzetler ikram edildi

İSTANBUL (AA) -
Türkiye Gezginler Kulübü ve Ordu Dernekleri Federasyonu ortaklığında düzenlenen programda, Ordu'nun kültür ve turizmi tanıtıldı.

Sultanahmet'te bir otelde gerçekleşen tanıtım yemeğinde yöresel lezzetler misafirlere sunulurken, Ordu'yu anlatan tanıtım filmi izletildi.

Programda konuşan Ordu Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Celalettin Dervişoğlu, Türkiye Gezginler Kulübü'nün gezi programında yer aldıkları için memnun olduğunu söyledi.

İstanbul'un ardından Ordu'da da bir program yapacakları bilgisini paylaşan Dervişoğlu, "Genç yaşlı demeden farklı meslek gruplarından gezginleri buluşturan Türkiye Gezginler Kulübü'ne teşekkür ediyoruz. Bu akşam misafirlerimizi yöresel lezzetlerimizle buluşturacağız ve benzeri bir etkinliğe imza atacağız." dedi.

Ordu Dernekleri Genel Sekreteri Sezer Turan, geçen yıl yaklaşık 1 milyona yakın yerli ve yabancı turistin Ordu'yu ziyaret ettiğini belirterek, kente gelecek turistlere sadece yayla değil, deniz turizmi de sunduklarını aktardı.

Turan, Ordu'da, ekstrem sporların da rahatlıkla yapabileceği alanların bulunduğunu dile getirerek, "Ayrıca misafirlerimizin doğayla iç içe kalabileceği birçok ortam var. Henüz keşfedilmeyi bekleyen çok güzel yaylalarımız, göllerimiz var. Amacımız Ordu'yu sadece Ordululara değil, Ordulu olmayanlara da anlatmak. Çünkü bu yıl hedefimiz 3 milyon turisti Ordu'da ağırlamak.'' diye konuştu.

Programa, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Kolyoncu, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Temel Başalan, Ordu Kültür Turizm Müdürü Uğur Toparlak ve Gezginler Kulübü Derneği Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural katılırken, etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...
Tiangong-1, Büyük Okyanus'un güneyinde infilak etti!Tiangong-1, Büyük Okyanus'un güneyinde infilak etti!
Tosun rezaleti! Uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri...Tosun rezaleti! Uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ordulular Gecesi

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İki arkadaşıyla geneleve gitti! Sonrası dehşet!

İki arkadaşıyla geneleve gitti! Sonrası dehşet!

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Seren Serengil'in yaşı tartışma konusu olmuştu! Gerçek gazete kupürüyle ortaya çıktı

Seren Serengil'in yaşı tartışma konusu olmuştu! Gerçek gazete kupürüyle ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Siyah minibüs'le infial yaratmıştı! Açıklama geldi!

'Siyah minibüs'le infial yaratmıştı! Açıklama geldi!

Çok sayıda asker FETÖ'den gözaltında!

Çok sayıda asker FETÖ'den gözaltında!

Tunceli'de terör örgütüyle çatışma!

Tunceli'de terör örgütüyle çatışma!

Hakan Atilla için 188 ay hapis cezası istemi

Hakan Atilla için 188 ay hapis cezası istemi

Terör örgütüne ağır darbe! Hepsi yerle bir edildi

Terör örgütüne ağır darbe! Hepsi yerle bir edildi

Erdoğan'dan Türkeş'in mezarına ziyaret

Erdoğan'dan Türkeş'in mezarına ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.