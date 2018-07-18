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Ordu Kurul Kalesi'nde kazı çalışmaları yeniden başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 14:53 | Son Güncelleme

Kazı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt: - "Geçen yılki kazılarımızda çok ciddi eserleri gün yüzüne çıkarmayı başarmıştık. Bundan sonra da önemli bulgu ve eserlerin gün yüzüne çıkarılmasına devam edilecek"

Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı 2 bin 300 yıllık Ordu Kurul Kalesi'nde 2010'dan beri yürütülen kazı çalışmalarına yeniden başlandı.

Altınordu ilçesindeki Bayadı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve 2 yıl önceki kazılarda 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen Ana Tanrıça Kibele heykelinin bulunduğu kalede çalışmalar, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında 15'i arkeolog, 35 kişilik ekip tarafından yürütülüyor.

Prof. Dr. Şenyurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazı çalışmalarında dokuzuncu yıl olduğunu belirterek, arkeoloji biliminin getirdiği bilinç ve titizlikle çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Şenyurt, 2016 yılında Ana Tanrıça Kibele heykelinin bulunduğu bölgede, arkeoloji ve Anadolu kültürüne katkı sağlayacak yeni eserleri bulma konusunda ümitli olduklarını belirterek, bu yılki çalışmaların eylül sonu itibarıyla tamamlanacağını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yılki kazı çalışmaları için 200 bin lira ödenek ayrıldığını, ayrıca Ordu Büyükşehir Belediyesinin de çalışmaları desteklediğini aktaran Şenyurt, kazı çalışmalarının en az 15 yıl daha sürmesinin planlandığını kaydetti.

Şenyurt, Ana Tanrıça Kibele heykeli ile kazı çalışmalarının daha önem kazandığına dikkati çekerek, "Geçen yılki kazılarımızda çok ciddi eserleri gün yüzüne çıkarmayı başarmıştık. Bundan sonra da önemli bulgu ve eserlerin gün yüzüne çıkarılmasına devam edilecek." dedi.

- "Yüzde 40'ı gün yüzüne çıkarıldı"

Ordu Kurul Kalesi'nin şimdiye kadar yüzde 40'ının gün yüzüne çıkarıldığına işaret eden Şenyurt, henüz kalenin yüzde 60'lık önemli bir kısmının durduğunu söyledi.

Şenyurt, çalışmalar devam ederken yapacakları restorasyonla kaleyi 2019 yılında tamamen ziyaretçilere açmayı planladıklarını bildirdi.

Çalışmalarda görev alan arkeoloji öğrencilerden Burçak Aydın, bu yıl ilk kez kazı çalışmalarına katıldığını belirterek, "İlk kazım olduğu için oldukça heyecanlıyız ama ortaya güzel eserler çıkardıkça bu heyecanımız yerini sevince bırakıyor." diye konuştu.

Fatma Nur Karademir ise ilk defa kazıya katıldığını, ilk günkü kazısında sikke bulduğunu ve bunun kendisini çok heyecanlandırdığını anlattı.

- Ordu Kurul Kalesi

Sivri bir kaya üzerine kurulu kalede, Ordu Müzesi Müdürlüğü başkanlığında 2010 yılında Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenyurt'un katılımıyla başlatılan kurtarma kazısı, 2017'ye kadar devam etti.

Çalışmalarla 250-300 merdiveni gün ışığına çıkarılan Kurul Kalesi'nde, kazı esnasında bulunan pişmiş topraktan çatı kiremitlerinin ve duvar örgüsü seramik parçalarının incelenmesi sonucunda MÖ 2. ve 1. yüzyılda yerleşim yapıldığı belirlendi.

Kalede, 2016'da yürütülen kazıda ise 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen "Ana Tanrıça Kibele" heykeli bulundu.

Ordu'nun önemli turizm yerlerinden olan, çevresinde yürüyüş parkurları, oturma grupları, seyir terasları yapılan Kurul Kalesi'nin bulunduğu alanda, tarihi dehliz ve su sarnıcı da yer alıyor.

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