Ordu Kurul Kalesi'nde kazı çalışmaları yeniden başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yılki kazı çalışmaları için 200 bin lira ödenek ayrıldığını, ayrıca Ordu Büyükşehir Belediyesinin de çalışmaları desteklediğini aktaran Şenyurt, kazı çalışmalarının en az 15 yıl daha sürmesinin planlandığını kaydetti.

Şenyurt, 2016 yılında Ana Tanrıça Kibele heykelinin bulunduğu bölgede, arkeoloji ve Anadolu kültürüne katkı sağlayacak yeni eserleri bulma konusunda ümitli olduklarını belirterek, bu yılki çalışmaların eylül sonu itibarıyla tamamlanacağını ifade etti.

Prof. Dr. Şenyurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazı çalışmalarında dokuzuncu yıl olduğunu belirterek, arkeoloji biliminin getirdiği bilinç ve titizlikle çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Altınordu ilçesindeki Bayadı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve 2 yıl önceki kazılarda 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen Ana Tanrıça Kibele heykelinin bulunduğu kalede çalışmalar, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında 15'i arkeolog, 35 kişilik ekip tarafından yürütülüyor.

Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı 2 bin 300 yıllık Ordu Kurul Kalesi'nde 2010'dan beri yürütülen kazı çalışmalarına yeniden başlandı.

Şenyurt, Ana Tanrıça Kibele heykeli ile kazı çalışmalarının daha önem kazandığına dikkati çekerek, "Geçen yılki kazılarımızda çok ciddi eserleri gün yüzüne çıkarmayı başarmıştık. Bundan sonra da önemli bulgu ve eserlerin gün yüzüne çıkarılmasına devam edilecek." dedi.

- "Yüzde 40'ı gün yüzüne çıkarıldı"

Ordu Kurul Kalesi'nin şimdiye kadar yüzde 40'ının gün yüzüne çıkarıldığına işaret eden Şenyurt, henüz kalenin yüzde 60'lık önemli bir kısmının durduğunu söyledi.

Şenyurt, çalışmalar devam ederken yapacakları restorasyonla kaleyi 2019 yılında tamamen ziyaretçilere açmayı planladıklarını bildirdi.

Çalışmalarda görev alan arkeoloji öğrencilerden Burçak Aydın, bu yıl ilk kez kazı çalışmalarına katıldığını belirterek, "İlk kazım olduğu için oldukça heyecanlıyız ama ortaya güzel eserler çıkardıkça bu heyecanımız yerini sevince bırakıyor." diye konuştu.

Fatma Nur Karademir ise ilk defa kazıya katıldığını, ilk günkü kazısında sikke bulduğunu ve bunun kendisini çok heyecanlandırdığını anlattı.

- Ordu Kurul Kalesi