Ordu merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonu

Ordu merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 34 eski polisten 4'ü tutuklandı, 30'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün "emniyet mahrem yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 14 Mart'ta gözaltına alınan 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Ordu Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandıkları öğrenilen 30 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince hakkında gözaltı kararı verilen 35 şüphelinin yakalanması için Ordu, Erzurum, Bursa, Van, Samsun, Trabzon ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda meslekten ihraç edilen 34 polis gözaltına alınmış, bir şüpheliyi arama çalışmalarının devam ettiği bildirilmişti.