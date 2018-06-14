Ordu merkezli iki ildeki uyuşturucu operasyonu

Ordu merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ordu ve Giresun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Daha sonra Ordu Adliyesine çıkarılan 8 zanlıdan 7'si tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartı ile salıverildi.

Ekiplerce 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu düzenlenen operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 64 gram sentetik kannabinoid, 5 gram esrar, 113 adet sentetik hap, 1 adet 9 milimetrelik ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 20 adet tabanca mermisi ele geçirilmişti.

