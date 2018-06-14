Ordu merkezli iki ildeki uyuşturucu operasyonu

Ordu merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ordu ve Giresun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Daha sonra Ordu Adliyesine çıkarılan 8 zanlıdan 7'si tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartı ile salıverildi.
Ekiplerce 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu düzenlenen operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 64 gram sentetik kannabinoid, 5 gram esrar, 113 adet sentetik hap, 1 adet 9 milimetrelik ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 20 adet tabanca mermisi ele geçirilmişti.
Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı
FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak FETÖ iddiası
Ramazan Bayramı öncesi dev uygulama! "Türkiye Huzur Arife Uygulaması" 81 ilde aynı anda başladı!
Rus bakandan uyarı: Dünya Kupası'na gelen erkeklerle birlikte olmayın
Suudi Arabistan’ın sinsi 'Suriye' planı ortaya çıktı
Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı
Vicdansızlar! Safiye teyzeye bunu yaptılar!
Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku
Ülke ayağa kalktı! Yüzünü gösterdiği anda öldürülecek
Tarlabaşı'nın ara sokaklarında 'Dünya iftar sofrası'
Okuyucu Yorumları 0 yorum