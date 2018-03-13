Ordu müzesinde yer kalmadı

Ordu yöresinde gerçekleştirilen çalışmalarda bulunan tarihi eserler ile vatandaşların bağışları sebebiyle Ordu Etnografya Müzesi ve Ordu Kültür ve Turizm Müdürlüğü depolarında 4 bin 500’ü aşkın arkeolojik eser bulunduğu belirtildi.

Ordu’da çeşitli bölgelerde yapılan kazılarda çıkan eserler ile yöreye özgü tarihi eserlerin sergilendiği Paşaoğlu Konağı Etnografya Müzesinde yer kalmadı. Ordu Etnografya Müzesinde halen 500 adet arkeolojik, yaklaşık 2 bin adet etnografik, yaklaşık 2 bin adet sikke ve 32 adet mühür olmak üzere 4 bin 50’ü aşkın eser bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl Kurul Kalesi’nde yapılan kazılarda Kibele Heykeli, Apollon Heykeli, sikkeler ile Ordu yöresinde bulunan mızrak, mızrak ucu, tarihi hançer gibi arkeolojik eserler bulunmasına rağmen Ordu müzesinde ancak 700 kadar eser sergilenebiliyor.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Altınordu ilçemizin Karşıyaka Mahallesi’nde, yaklaşık 8 dönümlük bir yer tespit ettiklerini ve burada arkeoloji müzesi kurulacağını belirtti. Vali Yavuz, “Şu anda 5 bin 328 metrekare kapalı alanı, 2 bin 912 metrekare açık kullanım alanına sahip, sergi alanları, toplantı ve eğitim salonları, dinlenme ve yeme-içme mekanları, idari birimler, depolar gibi yapıları barındıran bir proje olacak. Güzel bir proje üzerinde şu anda çalışıyoruz. YİKOB aracılığıyla proje ihalesine çıkıyoruz. Proje ihalesinden sonra da yapım ihalesine çıkacağız” dedi.