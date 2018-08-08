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ORDU ORDU'DA SEL FELAKETİ 3

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 18:40 | Son Güncelleme

ORDU ORDU'DA SEL FELAKETİ 3

ORDU ORDU'DA SEL FELAKETİ 3

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