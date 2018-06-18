Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ordu Şehir Hastanesi projesine ilişkin "2020 yılı sonunda veya 2021 yılının başlarında inşallah hastanemize kavuşuruz. Ordu Şehir Hastanesi 900 yataklı olacak ve son teknolojiyle donatılacak. Ordu'muza hayırlı, uğurlu olsun." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu'da 19 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen mitingine katılmak üzere kente gelen Demircan, Vali Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti.
Demircan, burada Ordu'da yapılması planlanan şehir hastanesine ilişkin, Karadeniz'de, Samsun, Ordu, Trabzon ve Rize'de olmak üzere 4 şehir hastanesi projelerinin olduğunu söyledi.
Ordu Şehir Hastanesi projesinin Yüksek Planlama Kurulu aşamasının tamamlandığı bilgisini veren Demircan, şöyle devam etti:
"Arsa temin edildi, şimdi ihale hazırlıkları devam ediyor. İhaleler tamamlandıktan sonra yapım ihalesiyle birlikte hastanemizde inşaat başlayacak. İnşallah bu sene sonunda hastanemizin temeli atılır. Bu hastanelerin finans sorunu olmadığı için de süresi içerisinde bitirilme imkanı oluyor. Bu süre de genelde 2 ila 2,5 yıl oluyor. 2020 yılı sonunda veya 2021 yılının başlarında inşallah hastanemize kavuşuruz. Ordu Şehir Hastanesi 900 yataklı olacak ve son teknolojiyle donatılacak. Ordu'muza hayırlı, uğurlu olsun."
Vali Seddar Yavuz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ordu’ya yaptığı sağlık yatırımları ve hizmetlerinden dolayı Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’a teşekkür etti.
Ziyarette eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, AK Parti milletvekili adayları Şenel Yediyıldız ve Sait İnan da hazır bulundu.
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