HABER

"Ordu Şehir Hastanesi 900 yataklı olacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 23:16 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: - "(Ordu Şehir Hastanesi projesi) 2020 yılı sonunda veya 2021 yılının başlarında inşallah hastanemize kavuşuruz. Ordu Şehir Hastanesi 900 yataklı olacak ve son teknolojiyle donatılacak. Ordu'muza hayırlı, uğurlu olsun"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ordu Şehir Hastanesi projesine ilişkin "2020 yılı sonunda veya 2021 yılının başlarında inşallah hastanemize kavuşuruz. Ordu Şehir Hastanesi 900 yataklı olacak ve son teknolojiyle donatılacak. Ordu'muza hayırlı, uğurlu olsun." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu'da 19 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen mitingine katılmak üzere kente gelen Demircan, Vali Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Demircan, burada Ordu'da yapılması planlanan şehir hastanesine ilişkin, Karadeniz'de, Samsun, Ordu, Trabzon ve Rize'de olmak üzere 4 şehir hastanesi projelerinin olduğunu söyledi.

Ordu Şehir Hastanesi projesinin Yüksek Planlama Kurulu aşamasının tamamlandığı bilgisini veren Demircan, şöyle devam etti:

"Arsa temin edildi, şimdi ihale hazırlıkları devam ediyor. İhaleler tamamlandıktan sonra yapım ihalesiyle birlikte hastanemizde inşaat başlayacak. İnşallah bu sene sonunda hastanemizin temeli atılır. Bu hastanelerin finans sorunu olmadığı için de süresi içerisinde bitirilme imkanı oluyor. Bu süre de genelde 2 ila 2,5 yıl oluyor. 2020 yılı sonunda veya 2021 yılının başlarında inşallah hastanemize kavuşuruz. Ordu Şehir Hastanesi 900 yataklı olacak ve son teknolojiyle donatılacak. Ordu'muza hayırlı, uğurlu olsun."

Vali Seddar Yavuz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ordu’ya yaptığı sağlık yatırımları ve hizmetlerinden dolayı Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’a teşekkür etti.

Ziyarette eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, AK Parti milletvekili adayları Şenel Yediyıldız ve Sait İnan da hazır bulundu.

PARTNERRusya'nın en güzelleri Samsun'da ne yapıyor?Rusya'nın en güzelleri Samsun'da ne yapıyor?
Başbakan Yıldırım: Bu ittifak 15 Temmuz ve Yeni Kapı ruhunu yansıtırBaşbakan Yıldırım: Bu ittifak 15 Temmuz ve Yeni Kapı ruhunu yansıtır
Adıyaman'da bıçaklı kavga: 5 yaralıAdıyaman'da bıçaklı kavga: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ordu Valiliği Sağlık Bakanı Ahmet Demircan Seddar Yavuz ziyaret

En Çok Okunan Haberler

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

Ramazan ayında 41 kız çocuğuna tecavüz iddiası! İran bu iğrenç olayı konuşuyor

Ramazan ayında 41 kız çocuğuna tecavüz iddiası! İran bu iğrenç olayı konuşuyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Trabzonspor, Okay'ın Celta Vigo'ya transferini açıkladı

Trabzonspor, Okay'ın Celta Vigo'ya transferini açıkladı

Muharrem İnce'den Kahramanmaraş mitinginde cuma namazı gafı

Muharrem İnce'den Kahramanmaraş mitinginde cuma namazı gafı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 24 Haziran seçimi sonucu için tahminini açıkladı: Yüzde 51 alacağım

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 24 Haziran seçimi sonucu için tahminini açıkladı: Yüzde 51 alacağım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakkari'de askeri konvoya roketatarlı saldırı: 6 asker yaralı

Hakkari'de askeri konvoya roketatarlı saldırı: 6 asker yaralı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Devlet Hastanesi diye yanlışlıkla özel hastanenin fotoğraflarını paylaştı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Devlet Hastanesi diye yanlışlıkla özel hastanenin fotoğraflarını paylaştı

On Numara sonuçları 18 Haziran: 3 kişiye 107 biner lira! (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

On Numara sonuçları 18 Haziran: 3 kişiye 107 biner lira! (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

Alaattin Çakıcı: Aziz şehitlerimizin kanı ve elleri mahşerde Akşener'in yakasına yapışacaktır

Alaattin Çakıcı: Aziz şehitlerimizin kanı ve elleri mahşerde Akşener'in yakasına yapışacaktır

Türkiye yavru köpek skandalını konuşurken bir vahşet haberi de İstanbul'dan geldi! Sokak kedisinin derisini yüzüp öldürdüler!

Türkiye yavru köpek skandalını konuşurken bir vahşet haberi de İstanbul'dan geldi! Sokak kedisinin derisini yüzüp öldürdüler!

İstanbul Adalar'a elektrikli fayton geliyor! Fotoğraflar paylaşıldı

İstanbul Adalar'a elektrikli fayton geliyor! Fotoğraflar paylaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.