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Ordu sel felaketinde zarar gören tekstil firmasına Yozgat’tan destek önerisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 16:13 | Son Güncelleme

YOZGATLI iş insanı Ayhan Çelik, Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşanan sel felaketinde zarar gören tekstil fabrikası işletmecisine, Yerköy ilçesinde bulunan çalışır durumdaki tekstil fabrikasını ücretsiz tahsis edebileceğini söyledi.

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) - YOZGATLI iş insanı Ayhan Çelik, Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşanan sel felaketinde zarar gören tekstil fabrikası işletmecisine, Yerköy ilçesinde bulunan çalışır durumdaki tekstil fabrikasını ücretsiz tahsis edebileceğini söyledi. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, üretime ara veren 250 kişinin çalışabileceği 2 bin 860 metrekare kapalı alanı olan tekstil fabrikasının sahibi Ayhan Çelik, Ordu'da yaşanan sel felaketinde, bir tekstil fabrikasının su baskınına maruz kaldığını televizyonda gördüğünü belirterek, Sel nedeniyle zarar gören işletmenin, mutlaka zamanında teslim edeceği siparişleri vardır. Bunu teslim etmesi de uzun sürebilir. Böyle zor günlerde insanların birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde olması çok önemlidir. Bu sebeple, fabrikamızı bütün makinelerimizle birlikte o işletmecimize kira bedeli almadan tahsis etmeye hazırımö dedi. Zor günlerde, sanayicilerin bir birine yardım etmesi gerektiğini ifade eden Çelik, Fabrikamıza ait 16 daireli lojman da bulunmaktadır. Bu lojmanları da işçileri kullanabilir. İhtiyaç halinde ise il ve ilçemizden kalifiye tekstil işçisi temini de mümkündür diye konuştu.

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